被发现“感叹号”后，苹果官网图片 iPhone 14 Pro 屏幕变更为灵动岛“长条药丸”

IT之家 9 月 22 日消息，在“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

在发布会上，苹果特别介绍了 iPhone 14 Pro 的“灵动岛”设计，看起来像是长条或者可变形状的药丸，甚至有网友认为硬件上就是搭载了药丸挖孔，且中间没有屏幕，然而实际上并不然。

此前苹果官网图片现身，iPhone 14 Pro / Pro Max 的确配备“感叹号”挖孔屏幕。也就是“药丸 + 单打孔”屏幕。IT之家获悉，不过加上 iOS 16 的软件适配，“灵动岛”设计更进一步淡化“感叹号”挖孔，在显示方面，中间的屏幕始终处于黑色状态等。

不过现在有网友发现，苹果已经将其悄悄改成了“长条药丸”，和 Apple Store 在线商店产品形式一样了。

▲ 最新的 iPhone 14 Pro 示意图

▲ 最新的 iPhone 14 Pro 示意图

▲ 此前的 iPhone 14 Pro 示意图

▲ 此前的 iPhone 14 Pro 示意图

苹果表示，灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项。地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。灵动岛模糊了硬件和软件的界限，可灵活展开为各种形状，以便清晰呈现重要操作，如面容 ID 验证。

《iOS 16“灵动岛”掩饰效果太好，苹果官网图片确认 iPhone 14 Pro / Max 配备“感叹号”挖孔屏幕》