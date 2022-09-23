苹果：Apple Watch Ultra 与 AirPods Pro 2 于 9 月 23 日（周五）起在零售店发售

IT之家 9 月 23 日消息，苹果官方宣布，9 月 23 日起，坚固耐用、功能强大的 Apple Watch Ultra 与迄今最先进的 AirPods 将在全球 Apple Store 零售店正式发售。授权经销商处正式发售。此外，在线订购 Apple Watch Ultra 与 AirPods Pro（第二代）的顾客也将于周五起陆续收到产品。无论在店内或线上，顾客均可体验所有新产品，Apple Specialist 专家也时刻准备为顾客提供个性化支持与建议。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 从极限运动中受到启发，带来全新大胆设计与为耐力、探索与冒险活动打造的一系列强大功能。49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜呈现迄今最大、最明亮的 Apple Watch 显示屏，并配备可自定义的操作按钮，方便用户快捷使用大量实用功能。Apple Watch Ultra 拥有 Apple Watch 中最持久的电池续航能力，在正常使用条件下最长可达 36 小时。此外，通过全新低电量设置，电池续航时间更可延长至 60 小时，适合连续多日的佩戴体验。全新“寻路者”表盘专为 Apple Watch Ultra 的大面积显示屏设计，包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。随 Apple Watch Ultra 同时推出的还有三款全新表带 —— 野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。

Apple Watch Ultra 配备更大、更明亮的显示屏，采用大胆设计，是冒险家与探索者在多种环境下的理想设备，无论日常生活还是极端条件都能应对自如。

对于耐力型运动员及有志于挑战体能极限的用户而言，Apple Watch Ultra 是一款卓越的设备。它具备 Apple Watch 迄今最精确的 GPS 功能，为用户提供高度准确的距离、配速与路线数据，以供训练与竞赛之用。它在 Apple Watch 中首次配备了精密双频 GPS，包括 L1 与最新的 L5 频率，并采用了全新定位算法。Apple Watch Ultra 的电池续航时间足够伴随用户完成长距离马拉松。

Apple Watch Ultra 配备更大、更明亮的显示屏，采用大胆设计，是冒险家与探索者在多种环境下的理想设备，无论日常生活还是极端条件都能应对自如。watchOS 9 中全面重新设计的指南针 App 可显示更多深度信息与三种独特视图，并提供航点与回溯功能。

Apple Watch Ultra 为水上运动设计，包括风筝冲浪与尾波滑水等极限运动，并通过全新 Oceanic+ App 助力深度 40 米以内的休闲式水肺潜水。为支持这些水下冒险，Apple Watch Ultra 通过了 WR100 认证，并推出水深 App，以发挥全新深度计的作用。

全新“寻路者”表盘与坚固的硬件相得益彰，在时间显示区域融入指南针，并可针对山地、海洋或跑道进行自定义设置。

AirPods Pro（第二代）

AirPods Pro（第二代）由全新 H2 芯片驱动，解锁突破性音频表现，包括主动降噪功能与通透模式的重大升级，同时带来体验空间音频的独特方式，进一步提升沉浸感。用户可以使用 iPhone 上的原深感摄像头创建个人空间音频档案，享受专为他们定制的聆听体验 。

现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。为在旅行时提供更多灵活选择，用户可以使用 Apple Watch 充电器为 AirPods Pro 充电，此外，MagSafe 充电器、Qi 认证充电器或闪电连接线也可兼容为其充电。AirPods Pro 还配备全新设计的抗汗抗水充电盒，并包含挂绳孔，让设备随时触手可及。精确查找功能与内置扬声器也让用户更轻松地定位 AirPods Pro。顾客还可镌刻自己的拟我表情，定制个性化充电盒。

全新 AirPods Pro 为通透模式、空间音频及深受顾客喜爱的便利功能带来重大升级，降噪性能也比前代翻倍提升。

价格与上市时间

Apple Watch Ultra 与 AirPods Pro（第二代）将于 9 月 23 日（周五）起在零售店正式发售。

Apple Watch Ultra 售价为 RMB 6299，AirPods Pro（第二代）售价为 RMB 1899。

顾客购买 AirPods Pro（第二代）时，可免费添加拟我表情镌刻（仅限通过 Apple Store App 购买）。如需了解拟我表情镌刻服务的更多信息，请使用 Apple Store App。

购买 AirPods Pro（第二代）的新订阅用户可免费试听 Apple Music 六个月。如需了解优惠详情，请查看 apple.com.cn/ promo。

与运行最新系统的 Apple 设备配对，以使用 AirPods Pro（第二代）的完整功能。个性化空间音频配置和查找功能将于今年 10 月随 iPadOS 16 和 macOS Ventura 发布。

《苹果 Apple Watch Ultra 评测汇总出炉：尺寸更大，功能续航更好，但还不是 Garmin 杀手》

《苹果 AirPods Pro 2 无线耳机评测汇总：主动降噪确有改进，音质增强，电池续航 6 小时》