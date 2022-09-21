部分用户反馈苹果手表 Apple Watch Ultra 订单交付延迟

IT之家 9 月 21 日消息，全新的苹果手表 Apple Watch Ultra 将于本周五（9 月 23 日）发售，但一些订购该手表的客户发现他们的预计交货日期被苹果推迟了。目前尚不清楚有多少客户受到影响或延误的原因是什么。

据 MacRumors 报道，多位网友称自己的订单遭到延迟，其中包含在美国的订单。在一个案例中，预计在 9 月 29 日之前交付的订单现在推迟到 10 月 12 日到达，而另一个预计交付范围为 9 月 29 日至 10 月 6 日的订单被推迟到 10 月 4 日至 10 月 11 日。

Apple Watch Ultra 售价 799 美元（国行 6299 元），自 9 月 9 日起开始接受预订。虽然尚未在苹果网站上反映，但一些首批订单已被 UPS 跟踪工具标记为“已发货”。

Apple Watch Ultra 所有配置都包括自然色钛金属表壳和蜂窝连接。唯一可定制的方面是表带，包括野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带三种颜色的选项。

IT之家获悉，Apple Watch Ultra 的灵感来自远足和水肺潜水等“最极端的活动”，采用坚固的设计，配备 49 毫米钛金属表壳和平坦的蓝宝石水晶表镜，更大显示屏，专为户外设计的新表带，防水性能高达 100 米深度，可定制的亮橙色操作按钮，长达 60 小时电池续航时间以及即将推出的低功耗模式，双频 GPS 支持等。

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