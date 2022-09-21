苹果 Apple Watch Ultra 评测汇总出炉：尺寸更大，功能续航更好，但还不是 Garmin 杀手

IT之家 9 月 21 日消息，苹果 Apple Watch Ultra 将于 9 月 23 日星期五开始交付给客户并在零售店推出，售价 6299 元。在此之前，关于 Apple Watch Ultra 的评测已经解禁。

IT之家获悉，Apple Watch Ultra 的灵感来自远足和水肺潜水等“最极端的活动”，采用坚固的设计，配备 49 毫米钛金属表壳和平坦的蓝宝石水晶表镜，更大显示屏，专为户外设计的新表带，防水性能高达 100 米深度，可定制的亮橙色操作按钮，长达 60 小时电池续航时间以及即将推出的低功耗模式，双频 GPS 支持等。

下面是 Apple Watch Ultra 的评测摘要：

The Verge 的 Victoria Song 分享了她的总体印象：

“Apple Watch Ultra 体积大，略显笨重，并且非常注重普通用户在日常生活中不需要的功能。它的售价为 799 美元，是当前 Apple Watch 系列中最昂贵的手表（不包括爱马仕版）。经过一周的测试，我认为它不会影响铁人三项、徒步旅行者或深海潜水人群使用的 Garmin、Polar 或 Coros 手表，至少现在还不会。但对于初级和中级运动员来说，这确实是一件好事 —— 对于渴望获得这种以及许多只想获得更大 Apple Watch 的人来说，这非常诱人。”

Victoria Song 说，在测试 Apple Watch Ultra 的一周内，她“经常超出”该设备在标准模式下标榜的 36 小时电池续航时间：

“- 上周末，我将 Apple Watch Ultra 充电至 100%。然后我徒步了 2 小时 15 分钟，广泛使用了指南针和 GPS，并跟踪了我那天晚上的睡眠情况。第二天早上我醒来时还剩 50% 的电量。 - 另一天，我进行了 30 分钟的 GPS 跑步，又进行了 20 分钟的划船锻炼。我还在手表上打了一个简短的电话，以 84% 的电量结束了这一天。 - 我们的主编 Nilay 一次充电可以使用 56 小时，但还剩 14%。他大部分时间都待在家里，所以他没有使用蜂窝数据或 GPS。如果你需要休息几天或对 Apple Watch Ultra 的健身功能不感兴趣，续航可能会有新的发现。”

CNET 的 Lexy Savvides 谈到了 Apple Watch Series 8 和 Garmin 智能手表的定价：

“考虑到几乎和 749 美元的 45 毫米不锈钢 Apple Watch Series 8 的价格一样高，我认为 Apple Watch Ultra 的整体价值更高，因为你可以获得额外的硬件功能，例如操作按钮（我喜欢它）、紧急警报器和额外的麦克风以提高通话质量。 它的价格也与其他具有类似钛结构和 OLED 屏幕的运动手表相比具有竞争力，例如 999 美元的 Garmin Epix 2。Apple Watch Ultra 的电池续航时间不长，而且它的导航功能远不及 Epix 2。但它更易于使用，具有心电图（ECG 或 EKG）应用程序等心脏功能、蜂窝连接以及与 iPhone 的无缝集成。 如果你想要一款真正的混合智能手表和运动手表，那么 Apple Watch Ultra 就是不二之选。”

Savvides 指出 Apple Watch Ultra 无法下载离线地图：

“与其他运动和户外手表相比，我在 Ultra 上也发现了缺憾 —— 当我远离蜂窝信号时，不能够在手表上下载离线地图，或者在不下载第三方应用程序的情况下拥有地形图选项。”

《华尔街日报》的 Nicole Nguyen 表示 Apple Watch Ultra “令人兴奋”，但“不是 Garmin 杀手”，因为它缺乏恢复指标等功能：

“那么，你应该购买一款 Ultra 吗？对于当前需要更多的（尤其是电池续航时间） Apple Watch 用户来说，这是令人兴奋的更新。但这不是 Garmin 杀手。除了导航之外，Garmin 手表还支持 Apple Watch 中缺少的其他对正规运动员很重要的功能，例如恢复指标和通过蓝牙向健身设备广播心率的能力。”

CNBC 的 Sofia Pitt 表示，Apple Watch Ultra 更大的扬声器很引人注目：

“除了更大的电池，我真的很欣赏 Ultra 上更大的扬声器。据苹果公司称，这款手表有两个共同工作的扬声器，这使得 Apple Watch Ultra 比 Apple Watch Series 8 响亮 40%。 我经常用手表接电话，尤其是在我做饭的时候。与我的 Apple Watch Series 7 相比，使用 Apple Watch Ultra 时我能听到不同之处。虽然这个功能确实是为了在户外类型的极端条件下更响亮，但我也很欣赏它的常规使用。”

TechRadar 的 Gareth Beavis 对 Apple Watch Ultra 上的新操作按钮表示赞赏，但希望它更加可定制：

“我们真正喜欢的一件事是操作按钮让暂停锻炼变得更加容易 - 在你（用汗水或湿手用力）滑动屏幕或同时按下侧按钮和数字表冠之前...... 这可能有点麻烦。 现在，你可以对其进行定制，以便使用操作按钮开始锻炼。然后用 Apple Watch Ultra 另一边侧按钮按下它会暂停。这是简单、有效的自然动作。 如果操作按钮更可定制，我们会更喜欢它：你只能将其设置为打开锻炼、开始潜水、打开 [手电筒]、启动秒表或使用指南针功能 - 还可以使用它来启动快捷方式（使用 iPhone 或 Watch 上应用程序一组预定义操作），但它们也非常有限，因为它们可以更丰富。”

Men's Journal 的 Michael Frank 表示，Apple Watch Ultra 更亮的显示屏具有高达 2000 尼特的亮度，使信息更易于阅读：

“在使用苹果 Workout 应用程序时，那个更大、明亮的屏幕可以显示六行数据，而非五行数据。但这里真正的关键是易读性。无论使用的应用程序或选择的表盘如何，无论是注视传入的文本还是尝试解析 5K 英里分段时间，强烈的显示都更容易即时阅读。”

Men's Health 的 Brett Williams 关于佩戴 Apple Watch Ultra 的表述：