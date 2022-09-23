45 颗北斗卫星在轨提供服务，我国基本形成北斗产业应用体系

IT之家 9 月 22 日消息，昨日，2022 中国北斗应用大会在河南郑州开幕，主题为“智能时空 创新引领”。

据央视新闻报道，随着北斗三号全球系统开通，目前共有 45 颗北斗卫星正在轨提供服务，我国空间和地面基础设施均已具备较为完善的服务能力，已经基本形成北斗产业应用体系。

数据显示，2021 年，以北斗应用为核心的我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4690 亿元，同比增长约 16.9%。交通运输方面，截至 2021 年底，全国超过 780 万辆道路营运车辆、4 万多辆邮政快递干线车辆应用北斗系统。

工信部数据显示，2022 年上半年，新建网手机中有 128 款支持北斗，出货量合计 1.32 亿部，出货量占比达到了 98.5%。

IT之家了解到，北斗卫星系统是我国自主研制，继美国 GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统。2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。北斗三号全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%。

目前，全球卫星导航系统国际委员会公布的全球 4 大卫星导航系统供应商包括美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）、中国的北斗卫星导航系统（BDS）。