Redmi Note11 Pro（2023）现身谷歌 Play，搭载高通骁龙 712 芯片

IT之家 9 月 23 日消息，小米经常会在海外市场推出一些改名而来的中端智能手机，他们通常具有相似的规格。但是最近，小米开始推出一些颇有争议的旧手机，例如 Redmi Note 8 2021。海外网友大都认为该机的发布是毫无意义。现在，另一款可能会被吐槽的新机即将发布 ——Redmi Note 11 Pro（2023）。

从谷歌 Play 控制台界面来看，这款 Redmi Note 11 Pro（2023）搭载了骁龙 712 芯片。IT之家了解到，这是骁龙 855 同期的处理器，与更老的骁龙 710 相比几乎没有什么太大的升级。

它们都采用了三星 10nm LPP 工艺，8 核 Kyro 360 CPU，Adreno 616 GPU 以及 Hexagon 685 DSP；也配置了规格相同的 Snapdragon X15 调制解调器，支持 Cat.15 下行链路以及 Cat.13 上行链路。

不过，骁龙 712 的主频达到了 2.3GHz，而 710 则为 2.2GHz。此外，骁龙 712 在音频方面支持高通 TrueWireless Stereo Plus 以及 Broadcast Audio 技术；而且它还将支持高通 QC4 + 快充技术，能够在 15 分钟之内将手机电量从 0% 充至 50%。

除此之外，认证信息还表明这款机型将采用 1080×2400 分辨率大屏，不出意外的话就会在近期面向海外市场发布。