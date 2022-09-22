苹果同意与澳大利亚 Apple Store 零售店工会谈判

IT之家 9 月 22 日消息，在被称为欺凌者后，在澳大利亚工会要求该国公平工作委员会进行干预后，苹果公司同意与澳大利亚工会进行谈判。

苹果向澳大利亚公平工作委员会提出的建议包括在周末罚款率之外的最低工资率高于奖励率 17%。当地时间晚上 8:00 后，员工将获得更高的薪水。以前，晚上 10:00 之后的工作开始收取更高的工资。

苹果公司还愿意在 2023 年提供 2.8% 的工资增长，然后在 2024 年和 2025 年提高 2.6%。工会希望苹果员工每月至少有一个周末休假，并在周末工作时连续休假两天。

澳大利亚商店、分销和联合雇员协会的全国秘书长杰拉德・德怀尔表示，不应该让苹果和公平工作委员会讨价还价，并指责该公司的行为就像“穿着廉价西装的恶霸”。

“这家大型跨国公司应该更多地考虑其澳大利亚劳动力的福利，而不是试图强加一个它想要强加的预定结果，不能讨价还价，”德怀尔说。“这是澳大利亚而不是美国。”

苹果在美国也面临着越来越多的工会化努力。6 月，马里兰州的苹果零售店工人投票加入工会，据报道，苹果当时不打算反对投票。

然而，据“Apple Townsend”的一名员工称，8 月份的一份报告显示，苹果代表提出了反工会的谈话要点。

今年 4 月，苹果聘请了位于旧金山的律师事务所 Littler Mendelson 的反工会律师，该律师事务所有优势处理劳工和雇佣诉讼。

IT之家获悉，苹果拥有超过 65000 名零售员工，其中包括销售、维修和排除产品和服务故障的员工。该公司的零售业务占该公司 2021 年 3660 亿美元收入的 36%。