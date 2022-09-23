微软 CEO 纳德拉：对收购动视暴雪的交易获批很有信心

北京时间 9 月 23 日早间消息，据报道，微软 CEO 萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）表示，尽管该公司 690 亿美元收购动视暴雪的交易在英国面临监管机构的深入调查，但他对该交易最终获得监管机构批准很有信心。

纳德拉接受媒体采访时说：“当然，任何这种规模的交易都会面临审查，但我们对最终获批很有信心。”

纳德拉的预测与投资者对该交易的怀疑态度形成鲜明对比。尽管动视股价周四上涨，表现好于当天大跌的科技股，但按照周三 75.32 美元的收盘价计算，该股还是较微软的收购报价低了 20% 以上 —— 这足以表明市场高度怀疑微软是否能够完成这笔交易。

纳德拉表示，根据数据来源的不同，微软是整个视频游戏行业排名第 4 或第 5 的企业。而排名第一的索尼最近进行了多笔收购。“如果事关竞争，那就让我们竞争吧。”他说。

英国竞争和市场管理局（CMA）本月早些时候表示，他们计划启动更长时间的评估。事实上，当 CMA 担心该交易可能削弱游戏机、订阅和云计算市场的竞争时，市场就已经预料到这种结果。动视旗下拥有《使命召唤》、《魔兽世界》和《吉他英雄》等大牌游戏，该公司与微软合并后将会成为全球第三大游戏公司。

今年早些时候有报道称，微软已经放慢了招聘速度，还取消了许多招聘计划，其中也包括 Azure 云计算业务和安全软件部门以及 Windows 和 Office 部门。纳德拉称，微软在疫情期间增加了大约 7 万名员工，今后还将在一些领域继续扩大规模。

“我们会更加谨慎。”他说。

微软会“采用同样的模式，用更少的资源做更多事情。”纳德拉说，“我们有许多表现优异并且能够继续增长的业务，但我们也在关注宏观经济形势。”

他表示，随着微软不断扩大规模和提升效率，“我们可以应对这些状况。”