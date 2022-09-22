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微软 Win10 Build 19044.2075（KB5017380）预览发布：所有任务栏方向都支持《新闻和兴趣》

2022/9/22 21:29:46 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825顺理成章love顺理成章 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，近期，微软发布了 Windows 10 预览版 KB5017380 更新 (OS 内部版本 19042.2075、19043.2075 和 19044.2075)。带来了一系列的新功能和改进等。

下面是亮点内容

  • 新增功能！ 现在可以搜索任务栏上的新闻和兴趣控件，并使用“设置”应用对其进行修改。若要更改设置，请导航到 “设置 > 个性化 > 任务栏 > 新闻和兴趣。否则，右键单击任务栏并选择 任务栏设置。

  • 新增功能！ 所有任务栏方向现在都支持新闻和兴趣。 顶部、左侧或右侧任务栏现在具有类似于水平任务栏的功能和设置

  • 解决了如果未从 Microsoft Store 获取应用，则需要重新安装应用的问题。升级到 Windows 10 或较新的 OS 后会出现此问题。

  • 解决导致蓝屏的罕见错误。在使用多个显示器时更改显示模式后，会发生这种情况。

  • 解决了强制会话中的 IE 模式选项卡重新加载的问题。

  • 解决了打开 PDF 文件后影响 IE 模式的问题。尝试使用同一浏览器窗口打开其他页面时，该页面不会在该浏览器窗口中打开。

  • 解决了当 Microsoft 日语 IME 处于活动状态且 IME 模式处于打开状态时会影响它的问题。使用数值键盘插入短划线 () 字符时，IME 插入错误的字符。

  • 解决了影响搜索框呈现的问题。如果使用平板电脑模式登录，它将无法正确呈现。

  • 解决了影响智利夏令时的已知问题。此问题可能会影响用于会议、应用、任务、服务、事务等的时间和日期。

Windows 10 服务堆栈更新 - 19042.1940、19043.1940 和 19044.1940

此更新对服务堆栈（安装 Windows 更新的组件）进行了质量改进。服务堆栈更新 (SSU) 确保拥有可靠的服务堆栈，以便设备可以接收和安装 Microsoft 更新。

下面是已知问题：

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关键词：Win10微软

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