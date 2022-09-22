微软 Win10 Build 19044.2075（KB5017380）预览发布：所有任务栏方向都支持《新闻和兴趣》

IT之家 9 月 22 日消息，近期，微软发布了 Windows 10 预览版 KB5017380 更新 (OS 内部版本 19042.2075、19043.2075 和 19044.2075)。带来了一系列的新功能和改进等。

下面是亮点内容

新增功能！ 现在可以搜索任务栏上的新闻和兴趣控件，并使用“设置”应用对其进行修改。若要更改设置，请导航到 “设置 > 个性化 > 任务栏 > 新闻和兴趣。否则，右键单击任务栏并选择 任务栏设置。

新增功能！ 所有任务栏方向现在都支持新闻和兴趣。 顶部、左侧或右侧任务栏现在具有类似于水平任务栏的功能和设置。

解决了如果未从 Microsoft Store 获取应用，则需要重新安装应用的问题。升级到 Windows 10 或较新的 OS 后会出现此问题。

解决导致蓝屏的罕见错误。在使用多个显示器时更改显示模式后，会发生这种情况。

解决了强制会话中的 IE 模式选项卡重新加载的问题。

解决了打开 PDF 文件后影响 IE 模式的问题。尝试使用同一浏览器窗口打开其他页面时，该页面不会在该浏览器窗口中打开。

解决了当 Microsoft 日语 IME 处于活动状态且 IME 模式处于打开状态时会影响它的问题。使用数值键盘插入短划线 () 字符时，IME 插入错误的字符。

解决了影响搜索框呈现的问题。如果使用平板电脑模式登录，它将无法正确呈现。