2022 蔚来欧洲发布会将于 10 月 8 日在德国柏林举行

IT之家 9 月 23 日消息，随着小鹏 G9 正式上市，理想宣布 9 月 30 日发布 L8，蔚来方面也开启新一轮比拼，不过这次的战场是欧洲。

2022 蔚来欧洲发布会官宣将于 10 月 08 日在德国柏林举行，北京时间 00:00 同步直播，号称见证全新地平线的诞生。

蔚来没有公布 NIO Berlin 2022 活动将涉及哪些内容，不过预计将包括 ET7 等车型。

值得一提的是，这是中国车企首次在欧洲举行欧洲市场的战略发布会！而且德国还是老牌车企大众、宝马、戴姆勒三大品牌的大本营，此次发布会非常有意义。蔚来也将正式宣布进入德国、瑞典、挪威和荷兰四国，而且可能还有后续的全球化布局。

IT之家曾报道，蔚来 ES7 已于 8 月底正式交付，而且蔚来 ET5 也将在本月底开始交付。到今年 Q4 蔚来国内在售车型包括 ET5、ET7、ES7、ES8、ES6、EC6 六款。

作为蔚来第二代技术平台 NT2 打造的首款 SUV，也是是蔚来首款大五座 SUV，定位纯电中大型 SUV，搭载双电机四驱系统，官方公布的百公里加速时间为 3.9 秒。

定价方面，若采用整车购买方案，补贴前 46.80-54.80 万元。若采用 BaaS 电池租用方案，需 39.80-42.00 万元，电池月费为 980 元 / 1680 元每月。

蔚来 ES7 搭载蔚来第二代高效电驱平台，最大功率 480kw，最大扭矩 850N.m，百公里加速 3.9s，搭载 150kwh 电池包最高续航可达 930km。

蔚来 ES7 搭载四颗英伟达 Drive Orin 芯片，配备高通 8155 的处理器，以及 NT2.0 的辅助驾驶功能，标配双侧角摄像头和顶置激光雷达。

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