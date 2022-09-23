已有用户提前上手，小米 Civi 2 真机照曝光

IT之家 9 月 23 日消息，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。据官方此前预热，小米 Civi 2 将拥有“小白裙”配色，联名 Hello Kitty，整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，主打“轻薄好手感”。虽然新机还未发售，但已经有用户上手了小米 Civi 2 手机。

据酷安用户 @逆鳞同学 爆料，已经有用户提前上手了小米 Civi 2 手机，并且曝光了小米 Civi 2 的真机照。从图片中可以看出，小米 Civi 2 采用双曲面居中药丸屏，配备屏下指纹识别。小米 Civi 2 手机药丸挖孔整体大小较为克制，但还是比状态栏突出。由于泄露出来的照片带有透明手机壳，不太能看出该机的边框宽窄。鉴于该照片背景疑似小米之家展示柜，可信度较高。

本次泄露的小米 Civi 2 手机为“小白裙”配色，机身背面与官方渲染图一致，拥有百褶纹设计，整机一体纯白，并且银色的边框和黑色的镜头增添不少质感。

今日，小米官方发布的新海报显示，小米 Civi 2 将拥有黑色、白色、粉色、蓝色四款配色。相比之下，小米 Civi 2 应该主打“小白裙”配色。

IT之家了解到，官方此前预热称，小米 Civi 2 搭载小米 12 同款旗舰级后置主摄 —— 索尼 IMX766。该机前置两颗 3200 万像素自拍摄像头，后置 50MP 三摄模组，采用 AG 玻璃机身与无注塑断点中框，配备杜比听筒双扬。

配置方面，爆料称小米 Civi 2 将搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，采用 FHD+ 120Hz 国产柔性屏。其中，骁龙 7 Gen 1 采用三星 4nm 制程工艺，包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 的大核以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核。