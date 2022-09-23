索尼 IMX978、IMX890 曝光：拍照视频两手抓的双画幅超级大底传感器

IT之家 9 月 23 日消息，数码博主 @数码闲聊站 近日曝光了多款即将发布或正在开发的新机，例如华为、小米、OPPO、vivo 主品牌都将用上 1 英寸超级大底，小米迭代旗舰机型的超大杯将会采用 1 英寸超级大底，甚至大杯也升级到了 1/1.12 英寸和 1 英寸底。

他今日透露，其实索尼还有一个 1 英寸的旗舰 CIS，名为 IMX978，拥有着 52Mp 1.55μm 的豪华规格，堪称“拍照视频两手抓的双画幅超级大底”。

除此之外，索尼还有一个常规的大底传感器 IMX890，他认为将还会广泛应用于目前中端手机市场，类似被网友戏称为公版的 IMX 586 和 IMX 766。

从之前的情报来看，2023 年安卓旗舰手机在影像领域可谓群英荟萃，各家都会在顶级旗舰机型上用 IMX988 这类 1 英寸超级大底主摄，部分机型还会加入 5X 大底潜望镜、10X 中小低潜望镜等等。

有消息称，小米 13 Ultra 将采用 1 英寸大底 + 独立 ISP 澎湃 C2 + 徕卡，而荣耀 Magic 5 至臻版将采用 1 英寸大底 + 自研独立 ISP + 超声波指纹；OPPO Find X6 Pro 新旗舰也将采用 1 英寸大底 + NPU 马里亚纳 X + 哈苏，详情可参见IT之家此前报道。

《消息称小米 13 系列工程机搭载多颗 5000 万像素镜头，主摄和中长焦有所升级》