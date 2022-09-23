苹果 iPhone 14 Pro Max DXOMARK 屏幕评分公布：149 分，排名第一

IT之家 9 月 23 日消息，今天，DXOMARK 公布了苹果 iPhone 14 Pro Max 屏幕和音频分数。

iPhone 14 Pro Max 屏幕总分 149，突破前代 iPhone 13 Pro Max 在 DXOMARK 全球屏幕排行榜中位列第一；音频总分 142，在 DXOMARK 全球音频排行榜中位列第 9。

DXOMARK 表示，作为 iPhone 14 系列最高端的机型，它始终如一地提供出色的屏幕体验。尤其在可读性方面可以说是真正地脱颖而出，无愧榜首。这款机型是 DXOMARK 迄今为止测试过的最亮的屏幕。它在户外可读性方面尤其突出，在阳光下浏览照片时亮度可达到 2000 尼特。不过并非在所有的阅读场景下（例如网页浏览）都可以看到这次的户外可读性改进。它的视频体验也绝佳：观看 HDR 视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真；播放视频游戏时几乎看不到失帧。

音频方面，DXOMARK 称此款机型在所有的音频场景测试中都表现出了不错的性能。音频整体体验与前代 iPhone 13 Pro Max 相似 ，其更好的播放性能让这次的总分略有进步。设备提供了整体良好的播放体验，尤其适合听音乐和看电影。在录制方面，iPhone 14 Pro Max 非常适合录制视频和自拍视频，对于音乐会等非常响亮的内容也有不错的录制表现。