苹果 iPhone 14 被改造：后壳换成透明玻璃面板，可看见内部组件

IT之家 9 月 23 日消息，苹果 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 采用了更便于维修的设计，其背部玻璃面板可拆卸，让用户更容易对设备进行售后改装。现在已经有人对 iPhone 14 进行了改装，将后壳换成了透明的玻璃面板，可以看到设备内部的各种部件。

从透明的玻璃后壳能够看到电池、无线充电线圈、主板、Taptic Engine、Lightning 接口等部件，改装后的 iPhone 14 甚至有一个定制的后置摄像头外壳，并进行了磨砂处理。

IT之家了解到，这张改装版 iPhone 14 的照片今天出现在 Twitter 上，但还无法确定其最初的来源。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 是自 iPhone 4S 以来第一款可轻松拆卸背面玻璃的机型，后续可能会出现许多五颜六色的透明背板供爱好者使用，就像 iPhone 4 和 iPhone 4S 时代一样。

根据 MacRumors 获得的内部文件显示，私自改装可能会存在一些问题，因为苹果要求技术人员在更换 iPhone 14 的后壳玻璃后完成“系统配置”，目前还不清楚这个“系统配置”是什么，如果不进行这个操作后果如何也是未知数。