消息称苹果 MacBook Pro 14/16 英寸 2022 款将于 Q4 发布，预测 MacBook 市占率将达 10.8% 创五年新高

IT之家 9 月 23 日消息，据 DigiTimes 报道，苹果预估将会在今年第四季度更新 MacBook Pro 产品线（预计为 2022 款 14 英寸和 16 英寸），而且有望进一步推高 Mac 设备的市场占有率。

近期，Wintel 笔记本电脑积极清库存，业内人士透露，Wintel 厂商库存预计至少清到 2023 年上半年，部分 Wintel 品牌商库存高达 40-50 周。苹果 MacBook 的出货量相对稳定，Digitimes Research 预计，MacBook 市占率将首次突破双位数，达 10.8%，为五年新高。

据 DigiTimes 报道，苹果 Mac 供应链中的供应商正在通过减慢现有 Mac 的生产速度来为即将推出的 MacBook Pro 发货做准备。

预计苹果将在不久的将来发布新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，内置 M2 Pro 和 M2 Max 芯片。彭博社 Mark Gurman 报道称，苹果计划下个月举办一场以 Mac 和 iPad 为重点的活动。Gurman 表示，更新设备的开发工作正在进行中，最快可能会在今年秋天推出。

IT之家获悉，爆料称，新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 型号预计将保留与 2021 年 10 月发布型号相同的设计，但增加了 M2 Pro 和 M2 Max 芯片性能和能效。预计这些芯片仍将基于 5nm 工艺，与 M1 同等产品相比，GPU 核心数量和 RAM 可能会增加。

除了更新的 MacBook Pro 之外，苹果还可能计划在下个月活动中宣布配备 M2 芯片的升级款 Mac mini、新的 iPad Pro 型号以及 Apple Silicon 芯片版 Mac Pro。