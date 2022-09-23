小鹏 G9 命名逻辑、价格、配置全面调整：改用“Plus / Pro / Max”命名，30.99 万元起

IT之家 9 月 23 日消息，9 月 21 日，小鹏 G9 正式上市，共有 6 款车型，售价 30.99-46.99 万元，预计第四季度大规模交付。彼时，小鹏 G9 车型包括 570G、570E、702E、650E 性能版、650X 性能版、650X 上市纪念版。

今日，小鹏汽车官方表示，9 月 21 日小鹏 G9 的上市发布，引发了广泛关注，同时也收到很多关于产品价格、配置的反馈。基于广大用户针对产品配置的选择难度大、选择成本高的反馈，小鹏汽车用两天时间重新调整产品命名逻辑和价格配置，降低用户选择难度，把智能、豪华配置标配。

IT之家了解到，从小鹏汽车公布的信息来看，小鹏 G9 放弃使用“G”“E”“X”的命名方式，而是采用了“CLTC 续航里程数 + Plus / Pro / Max”的命名，且新增了两款车型。

570 Plus 售价 30.99 万元

570 Pro 售价 32.99 万元

570 Max 售价 34.99 万元

702 Pro 售价 34.99 万元

702 Max 售价 36.99 万元

650 性能版 Pro（四驱 / 双腔空悬）售价 39.99 万元

650 性能版 Max（四驱 / 双腔空悬）售价 41.99 万元

650 上市纪念版（四驱 / 双腔空悬）售价 46.99 万元

作为小鹏汽车打造的全新纯电中大型 SUV，小鹏 G9 基于 X-EEA 3.0 电子电气架构打造，配备 Xpilot 4.0 辅助驾驶系统等，车内采用仪表盘 + 双联屏设计。

据小鹏汽车介绍，小鹏 G9 将是国内首款基于 800V 高压 SiC 平台的量产车，充电 5 分钟，续航 200 公里；年内量产铺设 800V 高压充电体系，最大功率 480kW，最大电流 670A。

动力方面，小鹏 G9 将提供两驱单电机与四驱双电机两套动力系统，单电机最大功率 230kW（312 马力），双电机最大功率分别为 175kW（238 马力）/230kW（312 马力），配备三元锂电池，续航里程超过 700km。

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