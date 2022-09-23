大众 L5 级自动驾驶原型车 GEN.TRAVEL 首秀，造型科幻

IT之家 9 月 23 日消息，大众汽车集团将于 9 月 24 日展示一项创新设计研究，其命名 GEN.TRAVEL，旨在重新定义未来的长途交通。

IT之家了解到，大众 GEN.TRAVEL 是一辆纯电动且具备 L5 级自动驾驶的原型车。该车内部采用模块化设计，官方称未来可替代短途航班。作为一辆研究车辆，Gen.Travel 的目的是测试用户对概念和新功能的反应。根据研究结果，个别功能以后可能被加入量产车型。

据官方介绍，GEN.TRAVEL 是介于轿车和 MPV 之间的一个全新的车辆类别，自动驾驶能力将司机变成一个轻松的乘客，有时间做其它事情。GEN.TRAVEL 有一个独特的、模块化的内部概念，可以为每一次旅行进行定制，并作为移动即服务的产品进行预订。根据配置的不同，该概念车最多可以运送四个人。对于商务旅行，“会议设置”有四个舒适的座位和内部中间的大桌子，提供了轻松的环境。动态照明创造了一个愉快的工作环境，避免了晕车的危险。在“过夜设置”中的一个配置允许将两个座位转换成两张床，可以折叠成全平。

新的约束系统可确保乘客安全，即使是在躺着的时候。GEN.TRAVEL 照明系统可以影响褪黑激素的产生，帮助乘客自然入睡和醒来。对于家庭旅行，带前排座椅的 GEN.TRAVEL 可以提供增强现实（AR）娱乐系统。所有的 HMI（人机界面）元素都是使用可持续材料生产的，与回收或天然材料相结合。

GEN.TRAVEL 的未来主义外观被分为两部分，透明的玻璃座舱完美地融入了下部，窗户非常低，以便最大限度地扩大外部的视野。同时，当乘客平躺在车内时，他们不会受到任何外部影响。GEN.TRAVEL 的鸥翼门有利于更好地进入和离开。

为了获得最大的舒适性，GEN.TRAVEL 的主动悬架 eABC（电动主动车身控制）可以提前计算垂直和横向运动，如加速、制动或转弯，并相应地优化驾驶方式和轨迹。