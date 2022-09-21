轻舟智航宣布无人驾驶出租车队本月运营，搭载英伟达 DRIVE Orin

IT之家 9 月 21 日消息，无人驾驶通用解决方案公司轻舟智航（QCraft）宣布，近期完成了搭载双 NVIDIA DRIVE Orin（以下简称“Orin”）的 L4 级乘用车车队在国内的率先落地，携手 T3 出行于本月联合启动 Robotaxi 的公开运营，成为了行业内首批搭载 Orin 实现 L4 级别 Robotaxi 车队部署的公司，标志着轻舟智航与英伟达自去年达成合作以来的首个成果落地，有力推进了 L4 级自动驾驶方案向更符合车规标准的方向发展。

NVIDIA DRIVE Orin SoC

据官方介绍，作为 NVIDIA 的最新一代智能汽车中央电脑，单 Orin 即可提供高达 254 TOPS 的性能，双 Orin 提供的算力可达 508 TOPS，能够处理同时运行的大量应用程序和深度神经网络，且符合 ISO 26262 ASIL-D 等系统安全标准，这对于安全要求十分严苛的自动驾驶应用场景十分重要。

轻舟智航还表示，已完成了 Orin 在其最新一代车规级前装量产自动驾驶解决方案的部署，凭借自动驾驶全栈自研技术，在行业内率先实现了基于一颗激光雷达城市 NOA 方案的落地。

近期，轻舟智航公布了一段搭载 Orin 的车规级域控制器，且配备一颗前向 120 度车规级激光雷达的自动驾驶汽车在城市道路中完成多种高难度挑战的视频集锦，其中涉及高架立交桥下路况恶劣的路口、多车和大车混杂路况下的相互博弈、多层停车楼的精准定位和连续过弯等复杂场景。

搭载 Orin 最新一代轻舟智航车规级前装量产自动驾驶解决方案的车型

IT之家了解到，9 月 20 日，NVIDIA 英伟达以线上形式召开秋季 GTC 2022 大会，发布了新计算平台 Drive Thor，具备 2000TOPS 的算力。英伟达表示，该平台将集中自动驾驶、辅助驾驶，以及包括车内娱乐在内的其他数字功能，将能取代汽车中的大量芯片和电缆，并降低整个系统的成本。