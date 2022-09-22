工信部：我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项

IT之家 9 月 22 日消息，据工信部网站 9 月 22 日消息，9 月 12 日，我国牵头在国际标准化组织（ISO）框架下提出的《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 场景评价与测试用例生成》（ISO 34505）国际标准项目，经投票表决后正式获得立项，由中国和德国专家联合担任标准项目牵头人。

ISO 34505 标准拟主要规定自动驾驶系统测试场景的评价方法，提出测试场景关键度、复杂度、危险度等功能性评价指标的判定要求，并定义测试用例生成的一般性方法及其必要特征，包括测试目标、测试步骤、执行条件和预期结果等。智能网联汽车及自动驾驶系统测试是自动驾驶技术研发中的重要环节，也是实现产业化规模化发展的重要支撑，基于测试场景开展的自动驾驶测试评价已在全球范围内形成共识。本标准的立项制定，将填补自动驾驶系统测试场景生成测试用例环节的国际标准空白，推动测试场景国际标准形成完整体系，覆盖从概念设计到模拟仿真、从场景库建设到实际测试场地搭建的整套场景应用框架。

下一步，工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司，联合国内相关行业企业和研究机构，建立国内专家支撑团队，协调国际优势技术资源，形成国内、国际联动协调的工作模式，推动建立科学合理的自动驾驶测试场景评价方法论，为自动驾驶相关国际标准法规制定协调做出积极贡献。

IT之家了解到，截至目前，北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、杭州、成都、南京等 30 多个城市，出台了智能网联汽车道路测试管理办法和实施细则，允许企业展开自动驾驶道路测试和示范运营。