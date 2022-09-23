分析师：马斯克或后悔选德国建特斯拉欧洲首座工厂

9 月 23 日消息，特斯拉最近概述了其巨型工厂选址的决定性因素，包括尽可能地简化各类审批程序。分析师认为，这可能是因为该公司从德国建厂过程中吸取了教训。如果能够重新来过，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 可能不会将首家欧洲工厂设在德国。

金融服务机构 Baird 分析师本・卡洛（Ben Kallo）在研究报告中写道，特斯拉在柏林郊外格伦海德 (Gruenheide) 经历过很多类似的事情。去年 4 月，该公司抱怨建厂项目获得最终批准的过程“令人恼火”。今年 3 月，马斯克在工厂开业时兴奋地跳起舞来，这被视为罕见的庆祝时刻。

特斯拉于 2019 年底首次宣布将在德国建厂，但由于环保组织担心该设施会使用太多水并威胁当地野生动物生存，工厂建设被推迟了数月。在生产终于开始几周后，马斯克称特斯拉在德国和美国得克萨斯州的工厂是“巨大的金钱熔炉”，已经亏损了数十亿美元。

现在，更多的麻烦正冒出来。上周，广播公司 RBB 报道称，格伦海德市政府无限期推迟了对特斯拉工厂扩建约 100 公顷计划的投票，该计划旨在增加货运场和用于储存零部件的仓库。至少部分扩建会影响环境保护区，任何砍伐更多树木的计划肯定都会遭到环保组织的强烈反对。

格伦海德市长阿恩・克里斯蒂亚尼（Arne Christiani）在电话中表示：“特斯拉有必要向相关机构澄清整个格伦海德设施的开发计划，目前还不清楚这个问题将于何时得到解决。”

有迹象表明，就特斯拉对格伦海德的投资而言，德国政府的官僚作风让其付出了高昂代价。去年年底，该公司决定放弃 11.4 亿欧元 (约合 11.2 亿美元) 的国家补贴，因为该公司选择首先在得克萨斯州尝试生产新型电池。本月有媒体报道称，特斯拉暂停了在德国制造电池的计划，并讨论将电池制造设备运往美国。

但特斯拉工厂所在的勃兰登堡州经济部长约尔格・施泰因巴赫（Joerg Steinbach）周三表示，他已经得到特斯拉保证，计划进展顺利。他在华盛顿与特斯拉代表交谈后在推特上写道：“特斯拉对格伦海德的承诺保持未变，特别是关于汽车生产的扩张计划。电池厂即将竣工，内部流程改进和优先顺序正在等待确定。”

在所有这些报道中，特斯拉最近在格伦海德会议中心举办了一场开放日活动。身穿黑色 T 恤的特斯拉员工介绍了这家汽车制造商在物流、招聘和扩张方面的计划，还谈到了几个比较敏感的问题，如用水量。

其中比较受关注的话题是：特斯拉员工表示，由于供应链障碍、疫情限制导致的工厂关闭和物流成本飙升，完成预定生产目标已经不可能。这就是特斯拉试图扩大工厂规模的原因，该工厂拥有储存更多零部件的仓库和多轨道货场，可将货物从卡车转移到火车上。

特斯拉之前也曾采取过很多非常规的举措来摆脱生产困境，最引人注目的可能是在 2018 年，当时该公司在提高 Model 3 产量方面遇到了挑战。最终，特斯拉在一个巨大的户外帐篷下修建了临时装配线，以提高产量。

德国政府严重的官僚作风和强大的工会让解决这类非常规问题变得更加困难。上个月，马斯克在特斯拉年会上表示，在奥斯汀和格伦海德，仍有许多问题需要解决。虽然这两家工厂可能都很难运营，但该公司显然已经表现出更大的意愿，愿意在得克萨斯州开展更多业务。