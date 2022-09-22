特斯拉在美国召回近 110 万辆汽车：车窗自动反转系统有问题

IT之家 9 月 22 日消息，据美国国家公路交通安全管理局，特斯拉召回近 110 万辆美国汽车，因车窗自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应，增加了客户受伤的风险。

特斯拉告诉美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)，将对自动车窗反转系统进行 OTA 更新。此次召回涉及部分 2017-2022 款 Model 3、2020-2021 款 Model Y 和 2021-2022 款 Model S 和 Model X 车辆。

特斯拉表示，目前尚不清楚与召回有关的任何保修索赔、现场报告、碰撞、伤害或死亡。

NHTSA 表示，没有适当的自动反转系统的关闭车窗可能会在收回之前通过挤压驾驶员或乘客施加过大的力，从而增加受伤的风险。

NHTSA 表示，这些车辆不符合联邦机动车辆安全标准对电动车窗的要求。

特斯拉表示，在 8 月份的产品测试中，员工发现车窗自动反转系统的性能“对夹点检测的响应变化大于预期”。

经过广泛的额外测试，特斯拉确定测试结果中的车辆夹伤检测和回缩性能不符合自动反转系统的要求。

IT之家获悉，特斯拉表示，从 9 月 13 日开始，生产中和交付前的车辆都将收到软件更新，将电动车窗操作设置为符合要求。