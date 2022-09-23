特斯拉在美召回逾百万辆汽车，马斯克称将 OTA 更新称为“召回”不准确

IT之家 9 月 23 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）22 日表示，特斯拉公司将在美国召回近 110 万辆汽车，原因是有些车型的车窗升降系统在检测到障碍物时可能无法做出正确反应，可能会夹到人的手指。特斯拉拟召回的车型包括 2017 年至 2022 年的 Model 3、2020 年至 2021 年的 Model Y 以及 2021 年至 2022 年的 Model S 和 Model X。

对此，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克称这只是一个小的 OTA 更新，而 NHTSA 将 OTA 更新称作召回（recall）是“过时和不准确的”。马斯克还称，据他们了解没有发生因上述车窗问题而使人受伤的事件发生。

马斯克认为，“召回”这个术语需要更新，因为像上述车窗小故障可以通过下载修复程序来补救，并不需要将车开到维修店。

马斯克的说法似乎有些道理，因为提到“召回”，大部分人认为问题需要通过更换硬件来解决，或者需要把车开到维修店进行维修。

然而IT之家了解到，NHTSA 此前表示，他们要求汽车制造商为所有维修发起召回，包括软件更新。根据该机构的描述，软件更新仍然属于“召回 ”的定义范围。