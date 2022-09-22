特斯拉车主再曝问题：车没电了，解决要花十几万

北京时间 9 月 22 日消息，一位加拿大特斯拉车主近日再次曝光特斯拉车辆问题。电池没电后，他被锁在 Model S 之外，根据特斯拉的维修收费情况，解决这个问题还得再花 2 万美金（约合人民币 14 万元）。

上周，马里奥・塞拉亚（Mario Zelaya）发布了一段 TikTok 视频，呼吁解决这一问题。在视频中，塞拉亚表示，Model S 没电之后他无法进入车内，充电了也没反应，他甚至无法获取车内的所有权文件以将其出售。

当事人愤怒指出，“这就是为什么你不应该购买特斯拉”，他还言辞激烈的控诉道：“这辆车是垃圾”。

据了解，车主 2013 年以 14 万美元购买了全新的 Model S。在他贴出的特斯拉服务评估图中，更换电动汽车的电池将花费超过 20000 美元。根据车主分享的材料，这辆车在运行了 7.7 万多英里后需要更换。但特斯拉 CEO 埃隆・马斯克曾表示，特斯拉电池的设计寿命为 30 万至 50 万英里，大约 21 至 25 年才需要更换。

泽拉亚更新了这一事件的后续进展。他随后把 Model S 带到加拿大相关监管机构咨询时，技术人员告诉他，电池已经生锈，因为汽车的空调装置的排水管位于电池盒上方，不断向电池单元漏水。

最后，为新所有权文件支付了 30 美元后，他终于能够卖掉这辆车，新车主撬开了前保险杠进入汽车内部。

“这将是我特斯拉之旅的结束，它已经离开了我的生活，也让它远离你，”车主这样表示。