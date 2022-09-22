特斯拉推出 CCS Combo 1 适配器：支持第三方充电桩，可达 250kW

IT之家 9 月 22 日消息，特斯拉今天在美国和加拿大等官网上架了 Tesla CCS Combo 1 电源适配器，该适配器提供高达 250kW 的充电速度，可用于第三方充电网络。这是大多数特斯拉车主梦寐以求的产品。

用特斯拉 CCS Combo 1 适配器扩大你的快速充电选择。该适配器提供高达 250kW 的充电速度，可以在第三方充电网络中使用。

CCS Combo 1 适配器目前在美国的定价为 250 美元（约 1762.5 元人民币），使特斯拉司机能够使用公共充电站。值得一提的是，虽然这款产品与大多数特斯拉车辆兼容，但特斯拉也提到某些车辆可能需要改装才能使用 CCS Combo 1 适配器。

虽然特斯拉没有明说，但想来应该是 2020 年 10 月之前制造的特斯拉汽车使用的充电 ECU 不支持，所以各位车主可以看一下自己的爱车是否兼容。

对于不兼容的车型，特斯拉将提供改装服务，但要到 2023 年初才能实现。

在过去的一年里，特斯拉表示，它即将向非特斯拉电动汽车开放其超级充电站网络。因此大量的海外特斯拉车主表示担忧，因为这将增加超级充电站的流量，自家车可能排不上队。

最重要的是，这并不是双向的，因为特斯拉之前无法使用其他充电站，因为它们大多采用了 CCS 连接器。

IT之家了解到，特斯拉曾在 2020 年宣布 CCS1 适配器即将推出，但由于某种原因，它只在韩国出售，现在来看似乎已经支持大部分地区。