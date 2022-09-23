微软更新 Win11 22621.607（KB5017389）发布预览版，修复大量 Bug

IT之家 9 月 23 日消息，微软今日宣布面向 Win11 22H2 预览体验成员发布 Windows 11 Build 22621.607 (KB5017389) 版本 Release Preview 发布预览版更新。

IT之家提醒，此次更新没有任何新功能，不过包括大量 Bug 修复。

修复了一个问题，这一问题会导致一些未曾通过微软商店签署的应用程序出现问题。IT之家提醒，你必须在升级操作系统后重新安装这些应用。

修复了导致微软商店更新失败的问题。

修复了一个导致用户无法登录各种 Microsoft Office 365 的问题，包括 Outlook、Word、Teams 等。

更新了智利夏令时的开始日期。它于 2022 年 9 月 11 日开始，而不是之前显示的 2022 年 9 月 4 日。

修复了一个影响 Windows 搜索服务的问题。这会导致服务的索引进度变慢。

修复了一个影响某些处理器的问题。这个问题和在你打开 Hyper-V 和内核直接内存访问（DMA）保护时出现。

修复了一个影响网络静态 IP 的问题。该问题导致静态 IP 的配置不一致。因此，NetworkAdapterConfiguration () 偶尔会失败。

修复了一个影响任务管理器的问题。当你在亮色和深色模式之间切换或改变重点色时，它会停止工作。

修复了一个影响三种汉字字体的问题。当你把这些字符格式化为粗体时，宽度实际上是错误的。

修复了一个影响使用 d3d9on12.dll 的图形驱动程序的问题。

减少了动态主机配置协议在某些设备上处于睡眠模式时使用的功率。

修复了一个影响由 JavaScript 生成的 URL 的问题。URLs。当你在 IE 模式下把这些 URL 添加到收藏夹菜单中时，这些 URL 无法像预期那样的工作。

修复了一个问题，该问题会导致会话中的 IE 模式标签重新加载。

修复了一个影响 IE 模式下 window.open 的问题。

修复了一个在 IE 模式下成功打开浏览器窗口以显示 PDF 文件的问题。这一问题会导致后面你在同一窗口内浏览其他 IE 模式的站点提示失败。

修复了一个影响微软日语输入法编辑器（IME）的问题。当你使用一些第三方虚拟桌面时，文本会转换失败。

修复了一个可能导致应用程序停止响应的问题。主要出现输入队列溢出时。

修复了一个影响到 XML 纸张规范（XPS）查看器的问题。这可能会阻止你打开某些非英语语言的 XPS 文件。这些包括一些日语和中文的字符编码。这个问题影响了 XPS 和 Open XPS（OXPS）文件。

修复了一个重复创建打印任务的问题。由于这个原因，原来的打印队列无法正常工作。

修复了一个可能绕过 Windows Defender 应用控制（WDAC）的 MSHTML 和 ActiveX 规则的问题。

修复了一个影响 Miracast 用户界面的问题。当你投向使用 DeviceObjectType:Aep 的设备时，有时会过早关闭。

为你的任务栏添加了更多的动态 Widgets 内容，并配有通知徽章。当你打开 Widgets 板时，一个横幅出现在板的顶部。它提供了更多关于什么触发了通知徽章的信息。

修复了一个影响 SharedPC 账户管理器的问题。这个问题导致它无法在清理期间删除部分账户。

修复了一个导致 LogonUI.exe 停止工作的问题。因为这个问题，你无法解除锁屏来查看证书屏幕。

修复了一个影响双卡通话的问题。如果你在你的手机上选择无 SIM 卡并发起呼叫时，双卡功能无法正常工作。

修复了一个影响 FindNextFileNameW () 的问题 它可能会导致内存泄漏。

修复了一个影响 Robocopy 的问题。当使用 / IS 时，Robocopy 无法将文件设置为正确的修改时间

修复了一个影响 cldflt.sys 的问题。当它与微软 OneDrive 一起使用时，会出现一个报错。

修复了一个影响漫游用户配置文件的问题。在你登录或注销后，你的一些设置选项无法被恢复。