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微软更新 Win11 22621.607（KB5017389）发布预览版，修复大量 Bug

2022/9/23 8:23:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 23 日消息，微软今日宣布面向 Win11 22H2 预览体验成员发布 Windows 11 Build 22621.607 (KB5017389) 版本 Release Preview 发布预览版更新。

IT之家提醒，此次更新没有任何新功能，不过包括大量 Bug 修复。

  • 修复了一个问题，这一问题会导致一些未曾通过微软商店签署的应用程序出现问题。IT之家提醒，你必须在升级操作系统后重新安装这些应用。

  • 修复了导致微软商店更新失败的问题。

  • 修复了一个导致用户无法登录各种 Microsoft Office 365 的问题，包括 Outlook、Word、Teams 等。

  • 更新了智利夏令时的开始日期。它于 2022 年 9 月 11 日开始，而不是之前显示的 2022 年 9 月 4 日。

  • 修复了一个影响 Windows 搜索服务的问题。这会导致服务的索引进度变慢。

  • 修复了一个影响某些处理器的问题。这个问题和在你打开 Hyper-V 和内核直接内存访问（DMA）保护时出现。

  • 修复了一个影响网络静态 IP 的问题。该问题导致静态 IP 的配置不一致。因此，NetworkAdapterConfiguration () 偶尔会失败。

  • 修复了一个影响任务管理器的问题。当你在亮色和深色模式之间切换或改变重点色时，它会停止工作。

  • 修复了一个影响三种汉字字体的问题。当你把这些字符格式化为粗体时，宽度实际上是错误的。

  • 修复了一个影响使用 d3d9on12.dll 的图形驱动程序的问题。

  • 减少了动态主机配置协议在某些设备上处于睡眠模式时使用的功率。

  • 修复了一个影响由 JavaScript 生成的 URL 的问题。URLs。当你在 IE 模式下把这些 URL 添加到收藏夹菜单中时，这些 URL 无法像预期那样的工作。

  • 修复了一个问题，该问题会导致会话中的 IE 模式标签重新加载。

  • 修复了一个影响 IE 模式下 window.open 的问题。

  • 修复了一个在 IE 模式下成功打开浏览器窗口以显示 PDF 文件的问题。这一问题会导致后面你在同一窗口内浏览其他 IE 模式的站点提示失败。

  • 修复了一个影响微软日语输入法编辑器（IME）的问题。当你使用一些第三方虚拟桌面时，文本会转换失败。

  • 修复了一个可能导致应用程序停止响应的问题。主要出现输入队列溢出时。

  • 修复了一个影响到 XML 纸张规范（XPS）查看器的问题。这可能会阻止你打开某些非英语语言的 XPS 文件。这些包括一些日语和中文的字符编码。这个问题影响了 XPS 和 Open XPS（OXPS）文件。

  • 修复了一个重复创建打印任务的问题。由于这个原因，原来的打印队列无法正常工作

  • 修复了一个可能绕过 Windows Defender 应用控制（WDAC）的 MSHTML 和 ActiveX 规则的问题。

  • 修复了一个影响 Miracast 用户界面的问题。当你投向使用 DeviceObjectType:Aep 的设备时，有时会过早关闭。

  • 为你的任务栏添加了更多的动态 Widgets 内容，并配有通知徽章。当你打开 Widgets 板时，一个横幅出现在板的顶部。它提供了更多关于什么触发了通知徽章的信息。

  • 修复了一个影响 SharedPC 账户管理器的问题。这个问题导致它无法在清理期间删除部分账户。

  • 修复了一个导致 LogonUI.exe 停止工作的问题。因为这个问题，你无法解除锁屏来查看证书屏幕。

  • 修复了一个影响双卡通话的问题。如果你在你的手机上选择无 SIM 卡并发起呼叫时，双卡功能无法正常工作。

  • 修复了一个影响 FindNextFileNameW () 的问题 它可能会导致内存泄漏。

  • 修复了一个影响 Robocopy 的问题。当使用 / IS 时，Robocopy 无法将文件设置为正确的修改时间

  • 修复了一个影响 cldflt.sys 的问题。当它与微软 OneDrive 一起使用时，会出现一个报错。

  • 修复了一个影响漫游用户配置文件的问题。在你登录或注销后，你的一些设置选项无法被恢复。

  • 修复了一个影响 LanmanWorkstation 服务的问题。当你挂载网络驱动器时，它会导致内存泄露。

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关键词：微软Win11Windows 11windows 10

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