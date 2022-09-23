微软 Win11 2022 版本推送，部分用户无法检查到更新或安装（附修复方法）

IT之家 9 月 23 日消息，微软 Windows 11 为大多数用户提供了无缝的更新体验，但有时安装会有点阻塞，而 Windows 11 2022 更新 （2H2 版本）是某些用户遭遇卡住问题的更新之一。一些用户还不能够安装 Windows 11 22H2 更新。

通常，Windows 11 版本 22H2 更新卡住是驱动程序 / 软件冲突、缺少更新或缓存的 Windows Update 文件导致更新服务在下载过程中冻结的结果。即使是最好的硬件也可能遇到安装问题，并且微软 Surface 产品也会受到影响。

Windows 11 版本 22H2 是微软公司试图最小化 Windows 更新问题、缩小更新大小并确保过程尽可能轻松的新例子，但安装更新并不总是顺利进行。用户可以尝试进行修复。

如何修复 Windows 11 22H2 安装问题

以下是一些可以尝试解决安装 / 下载问题的好方法：

保持 Windows 更新几个小时不变：如果 Windows 更新看起来卡住了，但实际上可能可能没有卡住，而且这个过程比平时花费的时间更长。在某些情况下，用户可以在等待几个小时后安装 Windows 11 2022 更新。

需要确定升级更新确实卡住了。根据报告，有用户允许下载运行长达 3 小时，从而成功安装了该功能更新。建议多等待几个小时，尤其是对于较旧的机器。下载大小接近 4GB，如果耐心等待，安装可能会起作用。

用户也可以运行 Windows 疑难解答程序，但如果它不起作用，可以尝试自己手动删除缓存的文件。

为此，请按照下列步骤操作：

打开文件资源管理器并导航到 C:\ Windows\ SoftwareDistribution。

删除一切。

重新启动系统。

使用安装媒体强制更新

IT之家获悉，与往常一样，如果更新未显示或更新根本无法运行，用户需要考虑下载 Windows 11 22H2 ISO 镜像并手动运行安装。

如果不着急的话，可以再等一个月安装 Windows 11 22H2 等主要功能更新，尤其是在 10 月份微软将推出带有标签的文件资源管理器等一系列新功能。