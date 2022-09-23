两位大学生的毕业设计，被熟练的游戏业者一抄再抄

《奶奶的菜谱》是一款烹饪题材的生活模拟游戏，同时也是两位年轻游戏开发者的毕业设计。

方帆和侯迈二人毕业于纽约大学游戏设计专业。2021 年，他们制作完成了游戏的 demo—— 一个“关注烹饪真实体验的游戏”，可体验的游戏内容约有半小时。但即便是这么短小的 demo，发布后同样收获了不少来自玩家的好评。

这个毕业设计 demo 也获得了学校的认可、被选入孵化器项目，让二人坚定了这款游戏后续开发的信心。

出乎他们意料的是，《奶奶的菜谱》受到了某些开发者的“青睐”。几天前，方帆得知了一个令人错愕的消息：他们的毕业设计，在抖音上出现了一个“同名同姓”的版本 —— 而且还挺火。

《奶奶的菜谱》基本玩法可以用几个字概括：烹饪中餐家常菜。

如果要说有什么特别，那大概就是它存在一定的“实操价值”。去年，国外游戏媒体 PCGamer 就对这个中国学生所制作的 Demo 给出了一个颇高的评价 ——“惊人的自由度”。

有趣的地方在于，这个游戏初玩上去玩法十分有限：玩家只能在灶台和冰箱间移动，每天冰箱里也仅提供只够做一道菜的食材，要按按照奶奶通过手机远程教授的步骤做菜，这样做的好处是不会“炸厨房”，也避免了见不得浪费的玩家强迫症发作的风险。

但“惊人的自由度”，却能从中外玩家的操作中一窥究竟：懂中餐怎么做的中国玩家们，食材会切到足够小；砧板上切出的辣椒梗，也会用刀撇到一边和主材料分开；起锅就是热锅凉油，还可以炸个葱油；长时间颠勺，避免食物变焦…

而在老外手中，情况就完全不同了 —— 所有食材，包括油盐酱油都可以一起下锅；酱油可以倒 5 秒钟；整块巴掌大的姜切两刀就扔进锅一起煮……

这样完全不同的反应，恰好是《奶奶的菜谱》试图还原的“中餐烹饪”。

方帆二人将他们的游戏 Demo 上传到独立游戏平台 itch.io 上，希望能和更多玩家交流，得到反馈做进一步优化，收到了不少外国玩家的好评。

很多人认为，它比市面上大部分“做饭模拟器”要优秀，至少这里会十分认真的评价成品的味道，比起血脉贲张的“炸厨房”，它更强调食物和做饭的意义。

更难得的是，外国玩家即便知道了游戏中的“NaiNai”就是“Grandma”的意思，依然会在评论区用“NaiNai”来称呼奶奶。

至于国内这边，在没有发行商帮助的情况下，两位主创的作品也吸引了不少玩家的关注。小红书上，《奶奶的菜谱》推荐帖的最高点赞超过了 5 万。

而让国内玩家们能够在一个模拟器游戏里“规规矩矩做菜”的缘由，则是游戏本身无法忽略的烟火气。

《奶奶的菜谱》本身有着一条完整的叙事线，引导玩家在做菜的同时探寻烹饪背后的生活。

这是一个简单的故事。游戏中的“我”远离家乡、在外打工，在加班和点外卖的过程中孤独地生活着。在临近春节即将回乡时，主角通过手机与千里之外的奶奶学习做饭。

这样的情况，相信很多在在外打拼的网友都深有体会，而游戏中与奶奶的交流，也让不少人产生一种“手机被装了监控”的错觉。

比如奶奶不理解年轻人流行的爱好，不懂表情包被曲解后表达的含义，不会使用和调整电子产品。当问起作为互联网从业者的“我”的事业打算，奶奶始终无法看清你的未来，也很难给出什么建设性的意见，总归她都会表示“永远支持你”。

面对奶奶的拘谨，“我”亦是如此。万事都顺着她，提醒她不要相信营销号、不要乱点链接。一个人在外的孤独和迷茫，隔着手机屏幕更难说清了，而面对长辈，更多时候我们都只有删繁就简，或者干脆多一事不如少一事，万千心事终结于一句“一切都好”。

但“我”和奶奶也是在代沟中积极摸索着靠近 —— “我”以学做菜为由找到了和奶奶聊天的契机，而奶奶也非常乐于在教学中趁机炫耀自己数十年来做饭的经验。

这些让人感到熟悉的家庭内容，不难猜测来自于方帆和侯迈两人远在海外的生活经历。动手做饭，是离乡打工人重要的生存能力之一，曾经唾手可得的家常菜变成了奢望后，他们大概更能体会家常便饭的宝贵。

为了让游戏中的对话更显真实，二位主创在开发过程中频繁往家里打电话、微信聊天，游戏中出现的对话，很多都来自于真实的情节。

这样看似平淡的对话，也并非一直延续。主角手机那头的奶奶身处武汉，冰箱上的日历显示时间正处于 2020 年正月，奶奶的对话中也透露了最近的新闻。不难猜测，“我”春节归家和奶奶想要见孙子的意愿，恐怕都得随疫情到来而被迫改变。

这也是他们所亲身经历过的 —— 负责游戏程序设计的侯迈，其家人当时便在武汉亲身经历了这场突如其来的灾难。两辈人身处异地，却担忧着彼此，这样的心路历程也进入到了游戏之中。

玩家很难不怀疑屏幕中手机的另一端，是否真的连着一位长辈。曾经他们一板一眼，让你规矩服从，现在他们不懂你最想聊什么，认为似乎只有在生活琐事上能解你燃眉之急，所以格外热心。

《奶奶的菜谱》已经有了自己的 Steam 页面，现在可以加入愿望清单

也许是本土化的烟火气，致使短暂的试玩中，大多国内玩家都会在游戏中找到一种熟悉的感觉 —— 实际上就算你乱做一通，最后奶奶也会评价一句 “蛮好的”。

《奶奶的菜谱》在国内外都有了一定的知名度后，不少发行商开始找两个年轻人寻求合作。也是在发行商的口中，方帆和侯迈听到了那个让他们生气又无奈的消息： “你们的游戏是不是在国内推出了手机版？”

打开 TapTap，他们发现一个同名游戏已经有了预约界面。尽管还不能玩，但演示图片明确地包含了他们作品的重要内容和美术细节。

二位主创第一时间向平台方提交了举报，很快 TapTap 官方就下架了该游戏。他们本以为，这场风波应该就此终结，可事情很快迎来了新情况。

如今只能通过网页快照看到这个“奶奶的菜谱”

没过几天，有玩家给他们发来了一条小红书链接，内容是一位博主正在推荐手机版的《奶奶的菜谱》—— 正是他们之前举报下架的那款。

方帆循着视频在不同平台上搜索，发现有一些游戏推荐者，甚至直接将其误认为就是原作的官方手机版。

这个所谓的“手机版”，在抖音的小游戏平台上点开就可以直接玩。从初入界面开始，两个游戏就透露出了难以言表的相似：

上半部分为方帆和侯迈制作的《奶奶的菜谱》，下半部分为“仿制品”

同样是做饭游戏，同样是通过和奶奶的沟通获得菜谱、切好食材、制作菜品，同样是在做好后收获奶奶的评价。

然而玩家无论是否了解原版，所有人都会对“手机版《奶奶的菜谱》”略感疑惑 —— 为什么奶奶教我烹饪，还需要我花 30 秒去看美女广告？

点开过这类短视频小游戏的玩家，肯定非常清楚“广告中间插了个游戏”玩起来是什么体验。

原作中有很多亮点，方帆二人花了很长时间录制切不同食材所发出的声音，以还原砧板切菜的真实感；颠勺的物理效果做得较稳，食材随火候不同，颜色也有渐变；当然更重要的细节前面也讲过，就是“和奶奶线上沟通的真实感”。

而这些在“手机版《奶奶的菜谱》”中并不存在。玩家一上来和手机那头奶奶的沟通非常生硬，做菜的过程也只是单纯的食材堆砌，如果你操作不慎想要重新来过，那么请看个 30 秒广告，系统才会给你重新买食材的钱。

更巧的是，原作 demo 只能玩到第二天，而这个“手机版”，就算不停看广告也只能到第七天，之后时间也不会再推进了。

方帆二人对此哭笑不得。他们放出 demo 的本意，是希望能得到玩家更深入的反馈，完全没想换来的反而是其他开发者的“抢跑”，更没想到对方甚至连名字都不换一下。

而两位年轻的开发者，对维权这件事完全没有准备。

短期内将维权的希望付诸于法律并不现实，方帆和侯迈此时都在海外，且做游戏都是利用业余时间，并没有多少额外的精力。

另一方面，《奶奶的菜谱》暂时还没有明确的发行计划，游戏虽然有了一定名声，但却并未在国内进行足够的版权保护操作。

他们率先在社交账号上对所谓的“手机版”进行了辟谣，讲明了自己作品遭遇抄袭的事。方帆说，他们当下最快捷的做法只能是号召玩家们看到该游戏的推荐，尽量在评论区进行澄清，让更多后来的玩家得知真相。

考虑到未来的版权、软件著作权等问题，二人收集了许多证明资料，试图应对可能到来的官司，“我们希望抄袭公司下架这款游戏，撤销相关的软件著作权”。

舆论的支持取得了一定的成果。在推荐“手机版”的帖子和视频评论中，常能看到网友们澄清的“身影”。其中一些还被点赞上了热评第一，让更多人一眼看到真相。

很快，方帆得知了一个好消息：抖音小游戏里已经搜不到《奶奶的菜谱》了。

二人对自己作品的遭遇有些愤怒，也有些无奈。国内独立游戏人的创作，大多都要在 Steam 等平台上率先发行，在维权时经常容易陷入被动境地。像他们这样身处海外的作者，就更不方便了，所谓“敌暗我明”，总不能像打地鼠一样天天盯着自己的游戏在什么地方又出现了一个“仿品”。

好在，至少眼下他们对维权这件事有了一定的经验，即便真的碰上了“硬茬”也知道该如何面对。

方帆给其他独立游戏开发者的提醒

然而，截止发稿前，他们发现之前下架的“奶奶的菜谱”，又换了一个名字在同一个页面里卷土重来了。令人啼笑皆非的是，虽然游戏的名字已经变成了《做饭模拟器》，可主视觉图里还是没忘了奶奶。

“奶奶的食堂”

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：铂伊西娅