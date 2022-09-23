微星 RTX 4090 魔龙上架 Newegg：1599 美元，不加价

IT之家 9 月 23 日消息，据外媒消息， 微星的 RTX 4090 魔龙型号是首款上架北美电商平台的 Newegg 的 RTX 4090 型号，标价 1599 美元，即英伟达的建议零售价。

官方图：

IT之家了解到， 微星 RTX 4090 魔龙是微星首发四款型号之一，它上面有高端的超龙和超龙水冷版，下面有万图师型号。

据官方介绍，全新的 TRI FROZR 3 散热设计中最引人注目的无疑是刀锋 7 代风扇，将三个扇叶连接成一个环形的独特设计可以让气流更加集中。

在散热器的核心部分，RTX 4090 型号采用了改良的镀镍铜底座。新一代 GAMING TRIO 魔龙也配备了双 BIOS，可以在噪音更低的 Silent 模式和性能更强的 GAMING 模式间轻松切换。拉丝金属背板不仅能提升显卡强度，还能通过背板内侧的导热垫来提供额外的辅助散热。

酷炫的 Mystic Light RGB 灯效可以和其他支持 Mystic Light Sync 和 Ambient Link 标准的 RGB 设备实现灯效同步。新一代 GAMING TRIO 魔龙显卡的尺寸同样非常庞大，RTX 4090 型号的厚度达到 3.75 插。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》