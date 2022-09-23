若 iPhone 14 Pro / Max 一直销售强劲，将使苹果占据高端智能手机 60% 的份额

IT之家 9 月 23 日消息，如果消费者的热情反应持续到今年底，iPhone 14 Pro 机型的强劲销售可能会使苹果将其高端手机的市场份额稳定占据 60%。

据 DigiTimes 报道，今年到目前为止，苹果在单价超过 500 美元的高端手机市场份额在淡季达到 55%，在旺季达到 60%，但如果他们保持目前的势头，iPhone 14 Pro 的销售旺季份额可能会成为常态。

据报道，苹果已要求其主要 iPhone 组装商富士康将部分 iPhone 14 的生产线能力转移到 iPhone 14 Pro 机型上，以满足强劲的需求，而 DigiTimes 报道称，苹果供应链中的零部件制造商尚未收到任何机型的订单削减，尽管他们可能已被告知略微调整不同设备的出货比例。

在苹果的网站上，多种配置的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 预估仍将在数周内发货。相比之下，iPhone 14 机型的销售不温不火，这些设备仍然可以从苹果网站上立即订购，并且在零售店中很容易买到。

据 DigiTimes 报道，iPhone 14 Pro 需求真正指标将是在第一波预购机型之后的第一个月的销售表现。据称，去年的 iPhone 13 Pro 机型在第一波预购后取得了“出色的”长尾销售，这表明 Pro 机型由于其强大的规格升级已成为 iPhone 用户的主流升级机型。

相比之下，iPhone 14 具有与 iPhone 13 相同的设计和显示屏，并由与 iPhone 13 Pro 相同的 A15 芯片提供支持，但具有更新的相机功能。IT之家获悉，6.7 英寸 iPhone 14 Plus 是更大屏幕的版本，具有更大的电池，取代了 iPhone 12 和 13 系列中不太流行的“mini”尺寸。