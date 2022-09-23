工信部：将会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展

IT之家 9 月 23 日消息，据工业和信息化部网站，9 月 21 日，中国电子技术标准化研究院、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会、中国光伏行业协会在宁夏组织光伏产业链供应链合作对接活动，同期召开 2022 年度太阳能光伏国际标准化工作会议。
IT之家了解到，工业和信息化部电子信息司杨旭东表示，光伏产业已经成长为我国少有的取得全球竞争优势的长板产业，也是在碳达峰碳中和目标下各方高度关注的朝阳产业。下一步，电子信息司将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展，并做好多方面工作：
一是持续引导产业健康发展，继续实施相关规划和《光伏制造行业规范条件》等政策，加强政策联动和产融结合。
二是推进产业技术和应用创新。发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，加快培育产业发展新动能，多渠道支持光储端信融合创新。
三是切实加强公共服务保障，修订发布《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》，支持光伏组件回收、碳足迹核查等公共服务平台建设，提升标准、检测、知识产权等能力。
四是深入推动国际交流合作，鼓励企事业单位与研究机构参与国际标准化工作，支持光伏企业进一步拓宽多元市场，支撑更多国家和地区光伏发电开发和绿色能源应用。