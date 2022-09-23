工信部：将会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展

IT之家 9 月 23 日消息，据工业和信息化部网站，9 月 21 日，中国电子技术标准化研究院、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会、中国光伏行业协会在宁夏组织光伏产业链供应链合作对接活动，同期召开 2022 年度太阳能光伏国际标准化工作会议。

IT之家了解到，工业和信息化部电子信息司杨旭东表示，光伏产业已经成长为我国少有的取得全球竞争优势的长板产业，也是在碳达峰碳中和目标下各方高度关注的朝阳产业。下一步，电子信息司将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展，并做好多方面工作：