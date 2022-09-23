欧盟拟推出 5650 亿欧元能源计划，大力发展光伏和新能源汽车

IT之家 9 月 23 日消息，据彭博报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。

据悉，该计划将要求欧盟在 2030 年前在基础设施方面投资 5650 亿欧元（约 3.93 万亿元人民币），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：在 2027 年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在 2029 年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来 5 年内安装 1000 万台热泵；在 2030 年底以前，让 3000 万辆零排放汽车上路。

该计划将是欧盟提出的一系列措施中最新的一项，以摆脱对俄罗斯天然气的依赖，并加速向可再生能源过渡。随着欧盟地区对电力需求的增长，将需要一个更具弹性的能源网络，以适应可能因天气而变化的太阳能和风能技术，同时也将电力引导到集团内最需要的地方。

据欧盟外交官称，该委员会还将于 9 月 28 日发布一份文件，详细说明在价格飙升导致保证金追缴膨胀之后，为缓解能源市场的波动和增加交易量所采取的措施，以及该集团为降低燃料价格可能采取的措施。

IT之家了解到，欧盟将在 3 月份成立一个小组，负责促进成员国和公司之间的能源数据共享。该集团还将支持传输系统运营商创建电网的“数字双胞胎”，这将有助于提高其效率。