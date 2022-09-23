取代百事可乐，苹果 Apple Music 宣布赞助 NFL 超级碗中场秀

IT之家 9 月 23 日消息，早在 1980 年代，苹果从百事可乐挖走了 John Sculley。现在到 2022 年，苹果 Apple Music 将取代这家饮料公司，成为 NFL 声称的“年度收视率最高的音乐表演”的赞助商。

2022 年 2 月，百事可乐退出赞助中场秀，但将继续赞助 NFL。NBC 体育当时报道称，NFL 正在寻找愿意以每年 4000 万美元到 5000 万美元赞助该节目的替代者。

现在，虽然它没有透露任何交易条款，但 NFL 已宣布苹果 Apple Music 将赞助这场 15 分钟的节目。

NFL 合作伙伴战略高级副总裁 Nana-Yaw Asamoah 在新闻稿中表示：“我们很自豪地欢迎 Apple Music 加入 NFL 大家庭，成为我们标志性的超级碗中场秀的新合作伙伴。” “对于全球收视率最高的音乐表演，我们想不出比 Apple Music 更合适的合作伙伴了，Apple Music 是一项通过音乐和技术的交叉来娱乐、激励全球数百万人的服务。”

“音乐和体育在我们心中占有特殊的位置，”苹果 Apple Music 和 Beats 副总裁 Oliver Schusser 说，“所以我们很高兴 Apple Music 将成为音乐和橄榄球最大舞台的一部分。

“我们期待明年及以后的 Apple Music 超级碗中场秀能带来更多史诗般的表演，”他继续说道。

IT之家获悉，根据 NFL 的数据，2022 年的超级碗 LVI 中场秀有超过 1.2 亿人观看。超级碗 LVII 将于 2023 年 2 月 12 日星期日举行。