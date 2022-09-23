苹果 Apple Watch Ultra / AirPods Pro 2 已支持 Apple Store Pickup 到店取货

IT之家 9 月 23 日消息，苹果 Apple Watch Ultra 订单开始送达世界各地的客户手中。对于忘记预订 Apple Watch Ultra 或只是决定等待的客户，现在估计许多配置将在 3-4 周内交付，但好消息是现在可选择当日或次日取货苹果 Apple Store 零售店的位置。

对苹果在线商店快速抽查显示，如今在美国、加拿大和英国等国家 / 地区，许多配备高山回环式表带和海洋表带的 Apple Watch Ultra 型号都可以在店内取货，但买到野径回环式表带型号要困难得多。随着时间的推移，店内供应可能会迅速耗尽。

要通过 Apple Store 取货订购产品，请在 Apple.com 或 Apple Store 应用程序中将产品添加到包中，继续结帐，选择“我来取货”选项，输入邮政编码，选择可用的 Apple Store 零售店位置，选择取货日期，然后选择 15 分钟的登记窗口。在线完成付款，取货时可能需要政府签发的带照片的有效身份证件和订单号。

IT之家获悉，一些 Apple Watch Ultra 型号也可能会在 Apple Store 零售店有足够库存提供给客户，但与当日取货的客户可能会有所不同。漫步走进商店的顾客可能会被安排到单独的队列中，优先级较低。

从今天开始，苹果 AirPods Pro 2 也可以在 Apple Store 零售店内 Pickup 到店取货。