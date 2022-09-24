新一代小屏旗舰，索尼 Xperia 5 IV 微单手机国行现已上架：172g 机身 5000mAh 电池

IT之家 9 月 24 日消息，索尼 9 月 1 日刚刚在海外发布了新款 Xperia 5 IV 微单手机。

现在，这款机型的国行版本已经在京东商城上架，只有珠白一种配色，8G+256G 版本显示为 6599 元，但可能是占位符，预计将于 10 月 10 日正式上市。

索尼 Xperia 5 IV 外观和上代基本一样，采用狭长的机身设计，机身侧面为集成指纹识别的电源键，以及拍照实体按键。索尼 Xperia 5 IV 厚 8.2 毫米，重 172 克，拥有黑色、白色和绿色三款配色。

音效方面，索尼 Xperia 5 IV 保留有 3.5mm 耳机孔，支持 360 临场音效和 Hi-Res 高解析度音源播放。基于 DSEE Ultimate 和 LDAC 技术，用户可享受高解析度的流媒体内容。同时，Xperia 5 IV 支持最新的低功耗蓝牙音频技术，并且搭载双扬声器。

IT之家了解到，索尼 Xperia 5 IV 采用 6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 屏幕，屏幕比例为 21:9，支持 120Hz 高刷。该机内置实时 HDR 驱动，可对 HDR10 显示内容中的亮部细节与暗部细节进行针对性优化。

性能方面，索尼 Xperia 5 IV 搭载高通骁龙 8 Gen1 处理器，配备 8+128GB 存储，支持最大 1TB 的 micro SD 卡扩展。

影像方面，索尼 Xperia 5 IV 后置采用三颗 1200 万像素的摄像头，并且三颗摄像头都支持 4K HDR 120fps 视频拍摄。同时，Xperia 5 IV 支持眼部对焦与物体追踪功能，可帮助用户随时抓拍生活之美。

前置摄像头方面，相比 Xperia 5 III 采用的 800 万像素 1/4 英寸传感器，索尼将 Xperia 5 IV 的前置升级为了 1200 万像素的 1/2.9 英寸传感器，这将使其自拍效果更强。

此外，Xperia 5 IV 具备外部监视功能，可通过“外部显示器”APP 连接至索尼相机，该机不仅可以通过手机监控画面，还能够推流相机的高画质内容。

续航方面，索尼 Xperia 5 IV 内置 5000mAh 电池，支持 30W 有线快充，并且支持无线充电和反向无线充电功能。