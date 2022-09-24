小米 Civi 2 续航预热：内置 4500mAh 电池，支持 67W 快充

IT之家 9 月 24 日消息，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。据官方此前预热，小米 Civi 2 将拥有“小白裙”配色，联名 Hello Kitty，整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，主打“轻薄好手感”。今日，小米官方公布了该机的续航信息。

小米官方表示，在小米 Civi 2 重 171.8 克，厚 7.23 毫米的机身中，内置了 4500mAh 电池，并且官方声称“伴你一整天，精彩不断电”。充电方面，小米 Civi 2 手机采用 67W 有线快充，官方表示 40 分钟即可充至 100%。作为参考，小米 Civi 1S 内置了 4500mAh 电池，支持 55W 快充（45 分钟完全充满）。

据小米官方此前预热，小米 Civi 2 将搭载小米 12 同款旗舰级后置主摄 —— 索尼 IMX766。该机前置两颗 3200 万像素自拍摄像头，后置 50MP 三摄模组，采用 AG 玻璃机身与无注塑断点中框，配备杜比听筒双扬。

IT之家了解到，小米 Civi 2 将拥有黑色、白色、粉色、蓝色四款配色，其中白色的“小白裙”配色手机后壳拥有百褶纹设计，应该是小米 Civi 2 主打配色。

配置方面，爆料称小米 Civi 2 将搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，采用 FHD+ 120Hz 国产柔性屏。其中，骁龙 7 Gen 1 采用三星 4nm 制程工艺，包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 的大核以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核。