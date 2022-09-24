南京信息工程大学设立国内高校首个“元宇宙”院系

IT之家 9 月 24 日消息，据现代快报，南京信息工程大学人工智能学院（未来技术学院）信息工程系现更名为元宇宙工程系。

据介绍，人工智能学院的元宇宙工程系是国内高校第一个以元宇宙命名的院系。

此前，南京信息工程大学与企业共建元宇宙研究院，进一步探索深度融合的学科建设和人才培养新模式。

南信大人工智能学院（未来技术学院）院长潘志庚介绍称，人工智能学院的元宇宙工程系是国内高校第一个以元宇宙命名的院系。未来南信大致力于打造元宇宙教学，研究，产教融合，学术交流，高层次人才培养和国际合作新高地。依托元宇宙研究院，招聘高水平人才。

潘志庚还透露，未来还将牵头筹备江苏省人工智能学会元宇宙专委会，计划与香港理工大学联合培养元宇宙方向的硕士、博士研究生和博士后。

值得一提的是，南京信息工程大学等单位今年 8 月联合主办了“元宇宙背景下人工智能产教融合创新论坛暨现代产业学院建设研讨会”，进一步探索深度融合的学科建设和人才培养新模式。

南信大人工智能学院（未来技术学院）院长潘志庚介绍，人工智能学院的元宇宙工程系是国内高校第一个以元宇宙命名的院系。未来南信大致力于打造元宇宙教学，研究，产教融合，学术交流，高层次人才培养和国际合作新高地。依托元宇宙研究院，招聘高水平人才。

据公开资料，南京信息工程大学（Nanjing University of Information Science & Technology，NUIST）简称“南信大”，始建于 1960 年，是由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部和中国气象局三方共建，以及由江苏省人民政府和国家海洋局共建的以大气科学、环境科学和信息科学与技术等学科为特色，理、工、商为主，兼有其他学科门类的多科性省属重点大学，享有“中国气象人才摇篮”之美誉，属于国家“双一流”建设高校，是江苏高水平大学建设高峰计划 A 类建设高校。

2021 年 7 月南京信息工程大学成立人工智能学院（未来技术学院）。学校人工智能专业是全国首批 35 个获批的人工智能本科专业。

IT之家曾报道，元宇宙的概念始于 1992 年美国作家尼尔・斯蒂芬森创作的科幻小说《雪崩》。斯蒂芬森书中描绘了一个超现实主义的数字空间“Metaverse”，为地理空间所阻隔的人们可通过各自“化身”相互交往，度过闲暇时光，还可随意支配自己的收入。

新华社此前援引多名受访人士的话提出，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态。

不过，现今所说的元宇宙在技术上仍处于初期阶段，大部分公司都只是刚刚起步。

数字资产研究院学术与技术委员会主任朱嘉明教授曾表示：“元宇宙”的内涵是吸纳了信息革命（5G / 6G）、互联网革命（web3.0）、人工智能革命，以及 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实），特别是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的成果。”