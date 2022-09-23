在元宇宙软件层面，网易副总裁称其产品是行业内最有希望落地的

IT之家 9 月 23 日消息，今年年初，有网友发现，网易雷火事业部旗下战略级业务部门发布了多个区块链和元宇宙相关招聘信息，包括区块链系统 / 应用开发、区块链系统测试、区块链产品运营和市场商务（元宇宙 / NFT 方向）等。

此外，针对元宇宙的落地，网易已在招聘虚拟场景搭建的建造师、虚拟角色的捏脸师等职位。据悉，业内招聘属于人工智能领域，百万年薪起步。

网易创始人、CEO 丁磊去年也表示：“可以非常肯定的跟大家说，对于元宇宙，在技术、规划各个层面上，网易已经做好了准备，怎么去做规格的设计，怎么去做技术的储备。枪响一下，我们可能跑的比谁都快。”

据澎湃新闻，网易副总裁、研究院执行院长、网易数帆总经理汪源在接受采访时表示：网易在游戏领域有技术方面的积累，通过游戏的引擎能力和产品构建能力。

他认为，网易在元宇宙领域很有机会。在元宇宙的软件层面，网易积累很深，旗下产品在行业内是最有希望落地的。

据悉，元宇宙的概念始于 1992 年美国作家尼尔・斯蒂芬森创作的科幻小说《雪崩》。书中，斯蒂芬森描绘了一个超现实主义的数字空间“Metaverse”，为地理空间所阻隔的人们可通过各自“化身”相互交往，度过闲暇时光，还可随意支配自己的收入。

IT之家曾报道，新华社此前援引多名受访人士的话提出，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态。

不过，现今所说的元宇宙在技术上仍处于初期阶段，大部分公司都只是刚刚起步。

数字资产研究院学术与技术委员会主任朱嘉明教授曾表示：“元宇宙”的内涵是吸纳了信息革命（5G / 6G）、互联网革命（web3.0）、人工智能革命，以及 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实），特别是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的成果。”

《丁磊“蹭”元宇宙：网易已做好技术和规划准备，可能比友商动作还要快》

《网易：针对元宇宙落地，已在招聘虚拟场景建造师、捏脸师等职位》