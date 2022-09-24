英伟达介绍 RTX 40 系列“双编码器”：Pr、达芬奇、剪映等软件都将支持

IT之家 9 月 24 日消息，据英伟达官方消息，英伟达 GeForce RTX 40 系列采用全新双编码器，可将等待视频导出的时间缩短将近一半。

据介绍，双编码器可实现协同工作，并自动分配以实现双路输出。它们还可以通过 GeForce Experience 和 OBS Studio 录制高达 8K60 的内容，创造惊艳的游戏视频。

英伟达表示，在中国的备受欢迎的视频编辑应用“剪映专业版”、Blackmagic Design 的 DaVinci Resolve、以及 Adobe Premiere Pro 较为流行的 Voukoder 插件均支持 AV1，且均可通过编码预设使用双编码器。这些应用预计将于 10 月支持双编码器和 AV1。我们正在与热门的视频特效应用 Notch 和 Topaz 合作，助力 Notch 尽早支持 AV1，Topaz 支持 AV1 和双编码器。

IT之家了解到，GeForce RTX 40 系列采用第八代 NVIDIA 视频编码器，简称 NVENC，现已支持 AV1。

英伟达称，为支持开发者无缝适配 AV1，NVIDIA 将在 10 月的 NVIDIA Video Codec SDK 12 中集成 AV1 能力。开发者还可通过 Google Chrome、Chromium、FFMPEG，或直接使用 Microsoft Media Framework 调用 NVENC AV1。