英伟达答疑：DLSS 3 和 DLSS 2 到底有何区别？

IT之家 9 月 24 日消息，英伟达在最新的博客文章中解答了玩家们对于 DLSS 3 的困惑。

英伟达表示，DLSS 3 包含 3 项技术：DLSS 帧生成、DLSS 超分辨率（也称为 DLSS 2）和 NVIDIA Reflex。其中，DLSS 帧生成需要最新的 RTX 40 显卡提供硬件支持，DLSS 2 和 NVIDIA Reflex 现款显卡即可支持。

英伟达表示，DLSS 帧生成功能使用高速的 RTX 40 系列光流加速器计算用于 AI 网络的运动流，然后在第 4 代 Tensor Core 上执行网络。要支持以前的 GPU 架构，需要对光流算法和 AI 模型进行进一步的创新和优化。

当然，现有的硬件仍然将会支持 DLSS 超分辨率和 NVIDIA Reflex ，因此目前的 GeForce 游戏玩家和创作者都将从集成 DLSS 3 的游戏中受益。英伟达会继续研究并训练用于 DLSS 超分辨率的 AI，并将像 DLSS 首次发布以来一样，为所有 RTX 客户提供模型更新。

问：DLSS 3.0 看起来很棒，在技术层面上给人留下了深刻印象。是否需要进行引擎层面的更新才能体验到 DLSS 3.0 相对于 2.0 的改进之处？或者说，是否可以在已支持 DLSS 2.0 的游戏中轻松实现 DLSS 3.0，而无需进行大量开发工作？

更轻便简洁的集成方式，一直是 DLSS 3 的设计目标。随着超过 35 款游戏和应用即将推出，DLSS 3 已成为英伟达普及速度最快的技术之一。首批支持 DLSS 3 的游戏将于 10 月推出。

DLSS 3 利用与 DLSS 2 和 NVIDIA Reflex 相同的集成点，通过 DLSS 3 Streamline 插件即可轻松升级现有 SDK。

DLSS 3 也即将应用于全球最热门的游戏引擎，包括 Unity、虚幻引擎和寒霜引擎，使得基于这些引擎的游戏也能够轻松切换到 DLSS 3。

问：光流如何融入模型？如果 DLSS 2 是对下一帧的空间重建，这是否意味着我们对前面的多个帧进行时序重建？此外，它能否实现低于 25% 的像素渲染（DLSS 性能模式）？

DLSS 3 中有两个 AI 模型：DLSS 超分辨率（也称为 DLSS 2）和 DLSS 帧生成。DLSS 超分辨率通过渲染更少的像素，然后使用 AI 构建分辨率更高的清晰图像来提高帧率。DLSS 帧生成功能会通过分析 GeForce RTX 40 系列 GPU 中的光流加速器的连续帧和运动数据来生成额外的高质量帧，从而提高性能，并保持出色的画质和响应速度。启用 DLSS 3 后，第一帧首先由 DLSS 超分辨率重建，后续帧则由 DLSS 帧生成负责重建。总体而言，DLSS 3 能够重建总显示像素数的 7/8。