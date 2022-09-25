《使命召唤 19：现代战争 2》Beta 测试已出现外挂，Tiktok 卖挂视频泛滥

IT之家 9 月 25 日消息，《使命召唤：现代战争 II 2022》公开试玩版已经上线 Steam 平台，并于 9 月 22 日开启公开试玩活动，后续到 27 日都可以进行试玩。

随着 25 日的到来，PC 版免费公开试玩的用户已经跟 PlayStation 平台以及 Xbox 平台玩家相遇，这也意味着大量作弊玩家加入了战场。作为回应，主机平台现在已经关闭了跨平台游玩功能，避免和 PC 上的作弊玩家排到一起。

实际上，类似问题已经在去年的《使命召唤 18：先锋》和 2020 年的《使命召唤 17：黑色行动冷战》出现过，但哪怕动视官方一次次加大反作弊力度，开挂的玩家依然没有少，俨然成为了每年 B 测的“固定节目”。

推主 @MW2 Beta Plug 放出了一段视频，显示有作弊玩家在《使命召唤》中使用的外观，包括透视以及自动瞄准等功能。值得一提的是，他表示 Tik-Tok 上还有许多卖挂的人，他们会利用这种视频来诱惑其他玩家购买外挂。

目前《使命召唤 19》开发工作室 Infinity Ward 已经在社交媒体上承诺采取行动，表示将加大打击在 BETA 测试中开挂的玩家。

IT之家了解到，《使命召唤》这类游戏经常会出现还没有正式发售就出现外挂的情况，尤其是被玩家吐槽的《战地 2042》，之前动视还曾多次大力宣传自己的内核级反作弊技术 Ricochet 是多么有效，现在看来依然还是有玩家选择铤而走险。

据介绍，Ricochet 是为大逃杀类游戏 Warzone 和 Vanguard 推出的，具有全新的服务器端工具，可以更好地监控分析以识别作弊行为。此外，动视还特意为这两款游戏发布了 Ricochet 的 PC 内核级反作弊安全驱动程序，坚称它已经为《现代战争 2》和《战区 2.0》“升级和改进了”Ricochet，“将 TeamRICOCHET 一年的更新与新功能和缓解措施相结合以保护游戏”。