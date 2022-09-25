苹果 iOS 16.1 Beta 支持禁用 AirPods Pro 2 触控音量控制

IT之家 9 月 25 日消息，9 月 23 日，AirPods Pro 2 在全球 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处正式发售。同时，在线订购的用户也将陆续收到产品。

在 iOS 16.1 测试版中，苹果为 AirPods Pro 2 带来了禁用音量触摸控制的功能。IT之家了解到，用户可使用 AirPods Pro 2 耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。

尽管部分用户觉得这一功能很方便，但有用户可能不这样认为。此前，在 iOS 16.0.2 正式版上，用户无法禁用音量触摸控制功能。

▲ 图源：MacRumors

在 iOS 16.1 测试版中，AirPods Pro 2 的辅助功能页面内有一个新的切换开关，用于启用或禁用音量触摸控制。和以前一样，用户可以自定义 AirPods Pro 杆的长按功能，包括激活主动降噪、通透模式、关闭或调用 Siri。

根据此前信息，AirPods Pro 2 由全新 H2 芯片驱动，还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。用户可以使用 Apple Watch 充电器为 AirPods Pro 充电，此外，MagSafe 充电器、Qi 认证充电器或闪电连接线也可兼容为其充电。AirPods Pro 还配备全新设计的抗汗抗水充电盒，并包含挂绳孔。