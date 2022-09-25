Gurman：苹果 2022 新款 iPad Pro / MacBook Pro 可能通过新闻稿发布，而非举办 10 月发布会

IT之家 9 月 25 日消息，据彭博社 Mark Gurman 称，苹果可能决定通过其网站上的新闻稿而不是数字活动来发布其 2022 年剩余产品，其中包括更新的 iPad Pro、Mac mini 以及 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸。

Gurman 在他最新的 Power On 通讯中表示，苹果目前“可能会通过新闻稿、网站更新和与部分媒体成员的简报会发布其剩余的 2022 年产品”，而不是通过数字活动。有传言称，苹果计划在 10 月举办第二次秋季活动，重点关注 Mac 和 iPad，但情况可能不再如此。

在 2022 年剩余时间内，苹果将推出三款产品：配备 M2 芯片的 iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸、配备 M2 且尚未发布“M2 Pro”芯片的更新版 Mac mini，以及更新的 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸。

IT之家获悉，今年 6 月初，苹果在 WWDC22 上宣布了 M2 芯片版重新设计的 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 。除了新芯片之外，Mac 和 iPad 更新将是相对增量的升级，没有传闻产品的重大设计变化。苹果过去曾通过新闻稿发布过产品，例如 iPhone SE 2、 AirPods Max 和 AirPods Pro 初代。