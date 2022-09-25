苹果 10 月起重要事件盘点：iPhone 14 Plus 开售、iOS 16.1 实时活动、M2 iPad Pro / iPadOS 16.1 发布...

IT之家 9 月 25 日消息，今年 9 月对苹果来说是一个非常忙碌的月份。该公司在“超前瞻”活动中发布了 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8 和新的 Apple Watch SE 2，还有 Apple Watch Ultra 和新的 AirPods Pro 2。在软件方面，苹果发布了 iOS 16、watchOS 9 和 tvOS 16 等系统。

现在所有的注意力都转向了 10 月及以后的活动，有传言称，到 2022 年底，苹果仍有很多计划。下面，MacRumors 汇总了苹果今年晚些时候将发布的一些重要公告。

iPhone 14 Plus 开售

iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已经于 9 月 16 日上市开售，但 iPhone 14 Plus 将于 10 月 7 日开始发售。苹果没有提供交错上市的原因，但 iPhone 14 Plus 是阵容中新成员，并将成为有史以来第一款配备 6.7 英寸大显示屏的非 Pro 型号。

iPhone 14 Plus 的主要新功能包括车祸检测、即将在美国和加拿大通过卫星发送紧急短信的支持、更长的电池续航、改进的摄像头，以及带有可拆卸后玻璃面板的更易于修复的设计。该设备采用与 iPhone 13 Pro 相同的 A15 仿生芯片（配备五核 GPU）。

iPhone 14 Plus 和较小的 6.1 英寸 iPhone 14 之间的唯一区别在于显示屏尺寸、电池续航、重量和价格。

iOS 16.1 实时活动等

苹果表示，iOS 16.1 将于今年晚些时候发布。软件更新将包括 iPhone 的几项新功能，例如第三方应用程序中的实时活动支持、美国的清洁能源充电选项、Home 家庭应用程序中对 Matter 配件的支持、无需 Apple Watch 的 Apple Fitness+ 锻炼，等等。

目前尚不清楚 iOS 16.1 是否会包含 iCloud 共享照片库等功能，以及苹果表示将于今年晚些时候推出的新的 Freeform 数字白板应用程序。iOS 16.2 可能会在今年 12 月发布，并承诺带来所有剩余功能。

10 月的苹果活动

苹果经常在 10 月份举行活动来发布新的 iPad 和 Mac 机型，今年可能也不例外。但具体时间需要等待苹果官方公告。

对于 10 月的活动，有传言称，苹果计划发布配备 M2 芯片的新 iPad Pro 机型、重新设计的第 10 代入门级 iPad，以及至少更多采用 M2 系列芯片的 Mac。到 2022 年底，几乎可以肯定会有新的 Mac Pro，而新的 MacBook Pro 和 Mac mini 型号也可能发布。

iPadOS 16 和 macOS 13 Ventura 发布日期

IT之家获悉，苹果表示，iPadOS 16 和 macOS 13 Ventura 将于 10 月向公众发布。苹果可能会在 10 月活动期间或之后立即宣布软件更新的确切发布日期。

iPadOS 16 此前预计将于 9 月与 iOS 16 一起发布，但苹果将软件更新推迟到 10 月，在一些用户批评该功能的各种缺点后，苹果可能会专注于改进台前管理功能。苹果表示，软件更新将被标记为 iPadOS 16.1，而不是 iPadOS 16.0。

Apple Music 古典

2021 年 8 月，苹果宣布收购古典音乐服务 Primephonic。当时，苹果表示计划在 2022 年推出一款专门的古典音乐应用程序，将 Primephonic 的用户界面与附加功能相结合。

关于专用的 Apple Music Classical 应用程序或何时推出的细节知之甚少，但它应该会在 2022 年接近尾声时推出。