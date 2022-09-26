iPhone 14 Pro / Max 系列畅销，Counterpoint 称苹果手机平均售价本季度创新高

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，由于消费者更愿意购买 iPhone 14 Pro / Pro Max 机型，未来两个季度苹果手机的 ASP 还会上涨。

根据 Counterpoint Research 的预测，本月早些时候苹果发布 iPhone 14 系列手机，需求旺盛，预计 ASP（平均售价）将会在 9 月份所在季度创下新高，达到 892 美元；12 月份所在季度再次攀升，达到 944 美元。去年四季度，iPhone 的 ASP 曾达到 873 美元。

手机营收占苹果总营收的 50%，华尔街高度关注 iPhone 的 ASP。2015 年时苹果 iPhone 的平均售价还只有 690 美元，月初发布新机时苹果并没有提价，但 ASP 还是上涨，这点尤其值得关注。

ASP 上涨主要是因为 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型畅销。Evercore ISI 调查约 4000 名消费者，发现有意购买 iPhone 的消费者约有 56% 准备选择 Pro，去年只有 41%。Evercore ISI 预计苹果 iPhone 明年的 ASP 可能会涨到 940 美元，比 iPhone 13 所在周期内高 10%。

Evercore ISI 艾米特・达亚纳尼（Amit Daryanani）说：“我们将未来几个季度 iPhone 的营收上调了，因为 ASP 强于预期。”

Counterpoint 分析师 Archie Zhang 说：“其它安卓手机制造商（比如 vivo、OPPO、荣耀）全都进入高端市场，但树立高端品牌形象不是一朝一夕能完成的。”数据显示，在过去 9 个季度，400 美元以上高端手机市场的表现比整体手机市场要好，上个季度苹果占有高端市场的 57%。至于售价高过 1000 美元的超高端市场，上季度的销量同比增长一倍，苹果占了市场的 78%。

有些分析师认为苹果正在转型，由 ASP 向“终身用户价值”转移，简单来说就是扩充服务，从 10 亿 iPhone 用户手中赚更多钱。