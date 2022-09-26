测试显示微软 Win10 比 Win11 更节能，笔记本电脑续航更长

IT之家 9 月 26 日消息，微软 Windows 11 已经发布了 22H2 大版本，经过一年多的推广使用，Windows 11 在整体细节上比 Windows 10 要好得多，那么，在续航方面 Windows 11 是否占优呢？

近日，外媒 Neowin 对 Windows 11 和 Windows 10 的续航进行了测试，包括：

Windows 11 21H2（原始版本）

Windows 11 2022 更新（版本 22H2）

Windows 11 Dev 版（内部版本 25201）

Windows 10（版本 21H2）

为了使测试尽可能准确，外媒在四个不同的分区上对每个系统进行了全新安装，然后将 PCMark10 Extended 从 100% 循环到电池耗尽 3 次，登录微软账户并安装了适用于每个版本的最新驱动程序，每次安装都没有额外的第三方软件，测试设备如下。

接着，使用 PCMark10 Extended 来模拟标准的家庭和办公使用，包括视频会议、办公应用、照片 / 视频编辑、游戏、浏览器等。

测试结果显示，Windows 11 21H2 续航最差，Windows 10 的续航最好。

Windows 10：3 小时 12 分钟

Windows 11 Dev 版：3 小时 3 分钟

Windows 11 2022 更新：3 小时 2 分钟

Windows 11 21H2：2 小时 54 分钟

IT之家了解到，浏览器测试中，使用 Edge 浏览器播放 1080p YouTube 视频，显示 Windows 10 的续航比 Windows 11 长 30 分钟左右。

Windows 10：5 小时 24 分钟

Windows 11 Dev 版：4 小时 55 分钟

Windows 11 21H2：4 小时 53 分钟

Windows 11 2022 更新：4 小时 50 分钟

从测试来看，Windows 11 在某些硬件配置上的能效似乎要差一些，不过并不是什么致命问题。此外，Windows 11 在具有高刷新率显示器的设备上还具有动态刷新率功能，可以通过降低刷新率来节省电量。