微软：文件管理器标签页是 Win11 2022 更新呼声最高的功能

IT之家 9 月 24 日消息，Windows 11 2022 更新近日已经推送，其最大的变化之一是在文件资源管理器中增加了对标签页功能的支持，微软表示这也是用户最期待的功能。

微软项目负责人帕诺斯・潘纳（Panos Panay）称，Windows 11 2022 年更新是建立在用户反馈之上的，他表示，“Windows 11 给个人电脑带来了轻松感，其直观的设计为人们所喜爱。我们在这一基础上增加了新的功能，以确保你所需要的内容和信息总是在你的指尖上，包括对开始菜单的更新，更快、更准确的搜索，快速设置，改进小组件中的本地和时事新闻，以及用户呼声最高的 —— 文件管理器中的标签页功能。所有这些都有助于 Windows 预测你的需求并节省你的时间。”

IT之家了解到，今年早些时候，文件资源管理器标签页功能向 Insider 开放，在 Windows Insider 计划的帮助下，微软公司进一步完善了该体验，以确保一切按预期运行。

微软表示：“文件资源管理器已经获得了多项增强功能，包括文件资源管理器新的标签页功能，可以像在 Microsoft Edge 中那样组织文件资源管理器会话。此外，文件资源管理器中的新主页使你能够快速访问你最喜欢的和最近的文件，还可以钉住重要的文件，以便快速和方便地访问，甚至还可通过基于 Microsoft 365 的 OneDrive 和个性化功能，让你快速概览同事对你共享文件的操作。”