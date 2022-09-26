夏普 AQUOS sense7 / plus 发布：1300nit 亮度 IGZO OLED 屏，158g / 172g 重

IT之家 9 月 26 日消息，夏普今日在日本发布两款新机 ——AQUOS sense7 和 AQUOS sense7 plus。

IT之家了解到，目前夏普尚未公布定价，后续将于上市时揭晓。sense7 plus 相比 sense7 区别不大，主要是电池升级到了 5050mAh，重量厚度有所区别，屏幕更大，刷新率可达 240Hz。

AQUOS sense7：

该机搭载高通骁龙 695 处理器、6GB 内存、128GB 存储空间，支持 1TB 存储拓展，配备 4570mAh 电池，采用 6.1 英寸 FHD+ IGZO OLED 水滴屏，2432*1080 分辨率、10 亿色。

机身尺寸为 152*70*8mm，重 158g，后置 50.3MP（1/1.55 英寸） + 8MP 双摄，前置 8MP 摄像头，保留 3.5mm 耳机孔，支持 IPX5・IPX8／IP6X 防水防尘、NFC，提供浅铜色、蓝色、黑色 3 种配色。

AQUOS sense7 plus：

该机搭载高通骁龙 695 处理器、6GB 内存、128GB 存储空间，支持 1TB 存储拓展，配备 5050mAh 电池，采用 6.4 英寸 IGZO OLED 水滴屏，2340*1080 分辨率，最高亮度 1300nit、10 亿色，支持 5 倍视频插帧和 240Hz 驱动（插黑帧），支持最高 120Hz 的视频插帧，支持可变刷新率。

此外，该机采用了比上一代大 66% 的图像传感器（同 1/1.55 英寸），同样应用了「AQUOS R7」相机画质提升技术的全新画质引擎「ProPix4」，可抑制噪点并捕捉细腻的纹理；自动对焦速度提升到前代机型的两倍；配备 800 万像素的前置摄像头，后置 5030 万主摄 + 800 万超广角镜头。

其他方面，该机机身尺寸为 160*76*8.2mm，重 172g，跟 iPhone 14 一样重，还有 3.5mm 耳机孔，支持 IPX5・IPX8／IP6X 防水防尘、NFC，提供深铜色、银色和黑色 3 种配色。

值得一提的是，该机配备立体声扬声器，可实现 AQUOS 手机历史上最好的声音，与前代型号相比，低音区的平均声压约为两倍，可再现带宽约为 1.4 倍。

另外，得益于夏普 AQUOS sense7 plus 配备的 IGZO OLED 屏幕，官方称这款手机使用 3 年后，电池循环寿命还能达到 90% 以上。