消息称印度将要求苹果 / 三星 / 小米等智能手机兼容本土卫星导航系统 NavIC

IT之家 9 月 26 日消息，据路透社报道，印度政府将加紧推广本土卫星导航系统，印度区域卫星导航系统（NavIC），并要求手机制造商明年起在该国销售的新设备中支持 NavIC。对此，印度方面表示，此举意在消除对外国卫星导航的依赖，特别是对于“战略部门”。印度还希望鼓励各部门利用 NavIC 促进本土解决方案相关的产业。

印度正在推动科技巨头在数月内制造适合其本土导航系统的智能手机，这让三星、小米和苹果等公司担心价格上涨和中断，因为改变需要硬件调整。

为配合印度总理自力更生政策，印度多年来一直在扩大使用其区域卫星导航系统，称为 NavIC（印度星座导航）。

IT之家获悉，印度当局希望减少对海外项目以及广泛使用的美国全球定位系统 (GPS) 的依赖，并表示 NavIC 提供更准确的家庭导航，其使用将使经济系统受益。

中国、欧盟、日本和俄罗斯都有自己的国际或地区导航计划来与美国 GPS 相媲美。自 2018 年开始运营以来，印度 NavIC 使用量很少。例如，它在公共汽车位置跟踪器中被强制使用。

但印度当局和贸易文件表明，行政部门和地区官员需要扩大其使用范围，并在今年推动智能手机巨头进行硬件调整，以帮助 NavIC 和 GPS 在 2023 年 1 月开始推广的新手机中使用。

在 8 月和 9 月的非公开会议上，苹果、小米、三星电子和其他公司代表再次异议，理由是担心采用符合 NavIC 标准的手机将增加分析和制造成本。

印度的地区公司表示，美国 GPS 和俄罗斯 GLONASS 等项目由其国际地区的国防公司运营，从而可以中断民用服务。NavIC 完全在印度当局的管理之下，印度当局希望将来能像 GPS 一样将其国际化。

小米和三星合计占印度智能手机市场的 38%，仅次于中国市场，位居世界第二。Counterpoint 数据显示，苹果价格较高的智能手机在印度的市场份额约为 3%。

苹果网站称，已经在当前 iPhone 中支持 5 个国际和地区导航网络以及 GPS、GLONASS 和北斗。印度的指令可能会对其施加压力，以增加全新的导航指令。