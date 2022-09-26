华为苹果强强对比，真无线耳机就这样迈入高清音频时代

近些年，TWS 真无线耳机凭借极大的便捷性成为耳机市场最主流的品类。根据中商产业研究院的调研数据，2022 年，中国无线耳机的产值规模将达到 1246 亿元，为有线耳机的 4.5 倍，其中超过六成都是真无线耳机。

说到真无线耳机，可能很多朋友会首先想到它的开创者，苹果 AirPods 系列。就在 9 月初的秋季新品发布会上，苹果发布了新一代 AirPods Pro 2。值得一提的是，这是苹果时隔三年第一次更新 AirPods Pro 产品线。而在这个时间段里，其他品牌并没有停下脚步，他们的高端真无线耳机无论在产品功能还是技术上都取得了很大的进步。其中，华为的 FreeBuds 系列就是典型的代表。而他们在今年 7 月发布的华为 FreeBuds Pro 2，其实已经完全可以媲美苹果的 AirPods Pro 2，甚至在某些层面上已经有所超越，比如音频质量。

各大品牌共同发力，真无线耳机迈入高清音频时代

TWS 真无线耳机在使用体验上的便捷性毋庸置疑，但一直以来相比传统有线耳机也确实普遍存在一个弱项，就是音频质量。毕竟音频信息在无线传输过程中的损耗是很难克服的一个问题。“音质只能听个响”也成为很多人调侃真无线耳机的口头禅。

但是，对于耳机来说，音质始终是非常重要的功能点。根据调研机构 StrategyAnalytics 的报告，消费者选购 TWS 真无线耳机时最关注的特性中，主动降噪、透明模式和空间音频成为最主要的因素，而这些特性其实也都可以归纳为音频质量。

所以说，解决音质问题已经成为真无线耳机迈向全新发展阶段最关键的坎。

好消息是，当下许多真无线耳机品牌已经意识到了这个问题，并正在为真无线耳机的“好声音”而持续发力。大家可以很清晰地感受到，最近一年内各个厂商都在提升 TWS 真无线耳机的声音效果，提升音质几乎已经成为整个行业共同的课题。我们借用视频领域的概念，如果过去真无线耳机的声音表现是流畅的，那么现在就是高清的。

没错，一个属于真无线耳机的高清音频时代已经来临。

对比彰显优势，高清音频时代的道路不止一条

高清音频，是 TWS 真无线耳机行业的大势所趋，但是怎么样理解高清音频，又如何去实现？不同的品牌却有不同的路径。

这里按照我们前文所介绍的，其实可以把“高清音频”拆分为三个点：

传输和编解码 — 高保真；

降噪 — 主动降噪，通透模式；

听感 — 空间音频、调音等。

IT之家认为，我们追求的高清音频，无外乎要从这三个层面入手。

那么具体怎么实现呢？不同品牌的技术路线确实各有差异。但是我们认为，大体上可以分为两类：一类是苹果，以计算音频为核心，芯片和算法结合能力特别强，但是在具体的声学配置上并不是特别追求极致；

另一类是以华为 FreeBuds Pro 系列为代表的，在声学配置和计算音频上做好平衡，两手发力。

具体怎么说呢？刚好华为和苹果都刚推出自家“Pro”级真无线耳机的新品，我们就拿华为 FreeBuds Pro 2 和苹果 AirPods Pro 2 对比着来说。

1、传输和编解码

首先是传输和编解码部分。我们知道，真无线耳机绝大部分还是以蓝牙传输为主的，华为 FreeBuds Pro 2 支持蓝牙 5.2 传输，而苹果 AirPods Pro 2 支持蓝牙 5.3。蓝牙 5.3 相比蓝牙 5.2 主要是在低速率传输、加密控制等方面有所增强，但和耳机音质表现没什么关系。所以这个差别基本可以忽略。

重点是在编解码上。真无线耳机的基本工作流程是前端先把声音信息进行编码压缩，然后通过蓝牙传输到耳机，耳机再把声音信息进行解码播放。编解码的过程涉及声音源信息“损失量”的多少，也就是我们经常说的有损无损，所以它和最终的音质表现密切关联。

苹果 AirPods Pro 2 使用的是多年来一直祖传的 AAC 编解码（Advanced Audio Coding），在苹果产品中的码率大概在 256 Kbps，这种编解码方案虽然也不错，但确实有些老了，很难满足当下人们对高清音质的需求。

而华为 FreeBuds Pro 2 支持 LDAC 和 L2HC 2.0 双高清音频编解码协议。其中 LDAC 是索尼开发的一种音频编码，最高能实现 990Kbps 的码率和 24bit / 96kHz 的高分辨率音频。

L2HC 则是华为自研的无线音频编码技术，L2HC 2.0 可实现高达 960Kbps 的音频传输码率，而且相比 LDAC 拥有更灵活的码率空间，在一些干扰强的场景下，可以自适应至更低码率，从而兼顾音质和卡顿问题。

支持 LDAC 和 L2HC 2.0 双高清协议，显然华为 FreeBuds Pro 2 能更好地减少声源信息的损失，从而让声音更保真，接近无损，从而可以真正满足大家对高清音频的需求。而苹果 AirPods Pro 2 确实是在这一点上有所落后，不过他们采用的是另一种思路，这我们接下来会说。

2、降噪

在降噪方面，就能体现 AirPods Pro 2 和 FreeBuds Pro 2 在思路上的不同了，先说苹果，虽然在编解码协议上不如其他高端无线耳机，但他们将重点放在了对声音的二次处理上，也就是计算音频，优势在于“计算”。

以降噪来说，AirPods Pro 2 通过双向的麦克风来检测耳机外部和耳内的噪音，然后在自家 H2 芯片强大计算能力的配合下，发出抗噪声波来抵消噪音。这个过程，AirPods Pro 2 的核心优势在于强大的自研 H2 芯片与自研算法的有机结合，实现超乎想象的运算能力，从而提升降噪效果。

而华为 FreeBuds Pro 2 的方案则有所不同，首先它拥有三个麦克风构成的立体阵列，再加上专为通话降噪服务的骨传导麦克，共四个麦克风，通过硬件层面更完善的组合，来辅助进行更具沉浸感的降噪，最大能实现 47dB 的降噪深度。

特别是通话降噪上，四个麦克风上阵还是有相当优势的，加上上亿样本的 DNN 计算，让华为 FreeBuds Pro 2 能实现出色的静谧通话。

另外 FreeBuds Pro 2 有一个功能上的优势，就是能实现智慧动态降噪。它可以智能识别你所处的环境，然后自动切换到相匹配的降噪模式，让降噪的体验更加智慧便捷。

总结而言，AirPods Pro 2 和 FreeBuds Pro 2 可以说殊途同归，两者思路不同，但都实现了非常出色的降噪效果和体验，这也是苹果与华为背后不同的生态特性构成的。

3、听感

听感其实就是一款耳机有没有好声音，在消费者面前最直接地呈现。这里我们分调音和空间音频来说。

首先是调音，说到这，相信很多朋友第一时间会想到华为 FreeBuds Pro 2 的帝瓦雷联合调音，的确，通过与专业声学品牌帝瓦雷的合作，华为 FreeBuds Pro 2 获得了更专业的声学技术加持，从而实现低音澎湃、细节丰富的纯净音质。

而苹果 AirPods Pro 2 则依然是基于其 H2 芯片的优势，为了让用户获得更好的听感，它利用强大的自适应算法，根据用户的耳形进行实时运算，让声音的每处细节都能取悦用户的耳朵。这个过程会非常考验算力，没有 H2 芯片的配合很难完成。这也是苹果可以专注在计算音频上的底气所在。

而 FreeBuds Pro 2 主打的是高清空间音频，这是华为首款支持 Audio Vivid 空间音频的耳机，支持三维声、环绕声、立体声多种音源。它采用华为自研的场景化空间音频声场渲染引擎，提供有声剧场、电影院、音乐厅三种空间音频音效模式，匹配原始音源场景，演绎出逼真临场感。

值得一提的是，在立体音效方面，AirPods Pro 2 支持的是杜比全景声，而 FreeBuds Pro 2 是 Audio Vivid，两者都是 3D 音频的标准，各有千秋。但是华为 FreeBuds Pro 2 在满足 Audio Vivid 的基础上还融入了自己的技术，从而让空间音频的沉浸感更进一步。

头部追踪方面，华为 FreeBuds Pro2 搭载六轴姿态传感器，可实时重塑声场位置，营造 360° 高清空间音频环绕听感。

对比苹果，华为 FreeBuds Pro 2 追求的是极致的高清和临场感，比如你听现场版的音乐，仿佛就置身于演唱会现场一般，听有声剧，就如同跟着主角进入了故事的场景。两种方向各有优势，但如果你是喜欢“声临其境”的用户，华为 FreeBuds Pro 2 可能会更加适合你。

通过上面的对比，我们能发现，无论是从传输、编解码，还是降噪，或是最后的听感来说，苹果 AirPods Pro 和华为 FreeBuds Pro 代表其他耳机品牌两大阵营，对于追逐高清音频的路径和理解各不相同。其实，苹果最核心的优势在于自研的 H2 芯片，以及芯片背后强大的软硬件一体化能力，让其能够专注地、激进地走向计算音频的道路，而华为 FreeBuds Pro 2 体现出来的核心优势，则是将“计算力”和“专业声学”有机结合，相对而言更“传统”一些，也更稳定。两者都会在不同的场景和需求下体现出优势，所以大家可以根据自己的情况和需求来选择。

结语

条条大路通罗马，无论路径如何不同，目的只有一个：那就是推动真无线耳机行业更快地进入高清音频的时代。

就像影像一样，十多年前，我们无法想象手机拍照能打败卡片机，媲美专业相机。但现在，手机影像确实做到了，并且在某些方面还领先于专业相机。

真无线耳机也是这样，随着华为、苹果等品牌在技术上的不断努力，创新，我们完全可以憧憬未来真无线耳机可以实现真正发烧级的 HiFi 音质，让耳机彻底摆脱线材的束缚。

从这一点来看，或许，“高清音频”时代也只是开始，未来可能还有“超清音频”、“极清音频”，最终真无线耳机将为大家构造一片随时随地可以沉浸其中的“声音新世界”。