苹果 AirPods Max 无线耳机用户抱怨：更新“垃圾”4E71 固件后，主动降噪更糟糕了

IT之家 9 月 25 日消息，苹果 AirPods Max 无线耳机大约在两年前推出。虽然这是一款高级耳机，外观、音质和使用体验受到很多称赞，但也有一些用户发出抱怨。例如，它的外壳因其设计而面临很多争议，而且 AirPods Max 即使在有线时也不提供无损功能。另一方面，许多用户也遇到了主动降噪功能退化的问题。

据 9to5 Mac 、The Verge 报道，至少在今年 5 月苹果发布 4E71 固件更新后，越来越多的 AirPods Max 用户现在确信耳机的主动降噪功能变得更糟糕。

很多用户称，4E71 固件是“垃圾”，在更新 4E71 固件后，可以听到自己打字、鸟叫声、街上汽车声、健身房重物叮当声，和其它以前从未听到过的外部噪音。有用户去苹果 Apple Store 零售店换新耳机后主动降噪体验也下降了很多。

到目前为止，似乎没有办法改善 AirPods Max 的主动降噪功能。有用户可以尝试修复高级耳机或重置 iOS 16 的个性化空间音频，但好像并不奏效。

IT之家获悉，苹果目前正在为 AirPods Max 无线耳机测试新的固件更新。虽然已经发现该耳机将采用新的 LC3 编解码器来改善音频通话，但目前尚不清楚苹果是否正在积极致力于改进主动降噪功能。